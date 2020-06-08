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Касперская оценила результат работы пропускной системы в Москве

По словам президента группы компаний InfoWatch Натальи Касперской, система показала неплохой результат. При этом она отметила, что взломов хакеров и случаев мошенничества с пропусками было немного

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Пропускная система в Москве, несмотря на скорость разработки и внедрения, показала неплохой результат в имеющихся условиях. Об этом заявила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".

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"В условиях эпидемии приходится жертвовать безопасностью. Отсюда взломы, доступы хакеров, мошенничество с пропусками. Но их было не так много, как могло бы быть. В имеющихся условиях, я думаю, это не очень плохой результат", - сказала она.

По словам Касперской, никакая информационная система не может быть защищена на 100%. "При этом надо понимать, что стоимость атаки на порядки ниже, чем стоимость защиты: защиту вы должны делать по всем направлениям, а атакующему достаточно найти одну брешь, одну маленькую дырочку и туда пролезть", - отметила она.

По указу мэра Москвы Сергея Собянина от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве были продлены до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений. Вновь открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки. 5 июня в столице открылись ярмарки выходного дня.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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