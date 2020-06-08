Маски и перчатки в Москве будет необходимо носить и после 9 июня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Масочно-перчаточный режим продолжит действовать в Москве после 9 июня по ранее утвержденным правилам, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы. Горожане должны также соблюдать социальную дистанцию.

Ранее москвичей обязали носить маски и перчатки во всех общественных местах, например, в магазинах, МФЦ, общественном транспорте и на рабочем месте за исключением личного кабинета. Кроме того, жители Москвы должны надевать маски при любом выходе на улицу, перчатки при этом носить рекомендовано, но не обязательно.

"В общественных местах жители столицы по-прежнему должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Все предприятия и организации обязаны четко выполнять санитарные требования", - говорится в публикации.

Там уточняется, что столица возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения, введенные ранее в городе, в июне будут сняты при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.

"С 12 мая в столице был введен масочный режим. В магазинах, торговых центрах, аптеках, на рабочем месте и в любых видах общественного транспорта, включая в такси, необходимо использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки. Это позволит уменьшить передачу вируса контактным путем, а также обеспечит защиту жителей при увеличении потока посетителей и пассажиров. Чтобы москвичи и гости столицы не забывали об этом, в общественных местах, а также на транспорте были расклеены специальные информационные плакаты и стикеры", - сообщается на сайте.

О снятии ограничений

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 9 июня в столице отменят цифровые пропуска и режим самоизоляции, свою работу возобновят парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники (в полном объеме) и кадровые агентства. Вновь откроются офисы общественных организаций и кадровых агентств, территории городских кладбищ. Будут отменены ограничения на работу каршеринга. К своей обычной деятельности смогут вернуться киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные залы и цирки получат возможность проводить репетиции творческих коллективов.

"Через неделю - 16 июня - в полном объеме возобновится деятельность стоматологических клиник и компаний, работающих в сфере недвижимости, лизинга, права, бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, рекламы, исследований конъюнктуры рынка. Станет возможным проведение спортивных мероприятий с количеством посетителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного сооружения", - сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Смогут открыться летние кафе (при стационарных предприятиях общественного питания), библиотеки (при условии предварительной записи), музеи, выставочные залы и зоопарки (при условии посещения по электронным билетам). Эти организации будут обязаны соблюдать ограничения по одновременному количеству посетителей.

На третьем этапе, с 23 июня, начнут работу физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы и бассейны. Смогут открыть двери для посетителей рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, а также СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани и сауны. Учреждения библиотечной сети будут принимать читателей без предварительной записи. Также начнут работу организации, осуществляющие деятельность в сфере водного транспорта.

"Все вновь открывшиеся организации будут обязаны соблюдать требования курирующих их городских департаментов и предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве. Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно", - говорится в сообщении.