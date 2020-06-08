Собянин рассказал о трех сценариях введения ограничений из-за коронавируса

По его словам, столичные власти внимательно следили за тем, что происходит в мире, а также готовились, принимали оперативные решения, перестраивали систему здравоохранения и организацию городской жизни. Перед собой власти Москвы видели три варианта действий.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Столичные власти рассматривали три варианта введения ограничений в Москве из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Первый - с жесточайшим карантином и полной остановкой жизни в городе. Второй - вообще ничего не предпринимать и оставить жителей один на один с вирусом, болезнями и смертью. И третий - средний между этими крайностями: сбалансировать ограничительные меры, чтобы сделать развитие пандемии управляемым; позволить большинству предприятий и организаций работать, но при этом частично ограничить передвижение по городу. Так мы и сделали", - написал мэр.

Он добавил, что в Москве, с одной стороны, было сохранено функционирование системообразующих организаций, столица продолжила выполнять функции административного, финансового, транспортного центра страны, город сохранил работу для большинства горожан. С другой стороны, столичные власти не допустили взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим горожанам. Мэр пояснил, что для столицы была поставлена задача: защитить и спасти максимальное количество людей, особенно из групп риска - пожилых и хронически больных граждан.

"Когда мы впервые услышали новости о новом вирусе из Уханя, мало кто всерьез обратил на это внимание. Когда же в этом городе началась настоящая трагедия, пришло понимание, что мир столкнулся с новым страшным заболеванием. Но было много и скептиков, которые считали, что это - не страшнее обычной простуды и нас это вообще не касается", - написал Собянин.

По его словам, количество скептиков коронавируса уменьшилось только после того, как на волне пандемии в ряде европейских и американских городов начали умирать десятки тысяч жителей и разразилась гуманитарная катастрофа. "Пришло полное осознание надвигающейся на нас беды", - добавил мэр.