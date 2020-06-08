Рестораны Москвы готовы открыть летние веранды с 16 июня

ГК "Шоколадница" уже приступила к монтажу некоторых летних веранд. "Точно откроем веранды под брендом "Шоколадница" и "Кофе Хауз". "Ваби Саби" потенциально тоже, но пока еще нет окончательного решения по открытию конкретных веранд именно под этим брендом. Очень ждем середины месяца, чтобы принимать гостей в летней атмосфере кофейни. Мы приготовили новые блюда с акцентом на качество. Так, молочную продукцию мы закупаем у отечественных фермеров", - сообщили в компании.

В Burger King и KFC также отметили, что готовы открыть в Москве обслуживание через летние веранды, а с 23 июня осуществлять полноценное обслуживание гостей, соблюдая все меры безопасности, которые озвучат власти.

McDonald's готов к открытию летних веранд в Москве 16 июня и открытию залов 23 июня, в соответствии со строжайшими стандартами безопасности", - сообщили в компании.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Крупнейшие московские ресторанные сети готовы открыть летние веранды с 16 июня, а ресторанные помещения - с 23 июня, сообщили ТАСС в компаниях.

"Росинтер" планирует в период с 16 по 23 июня открыть семь летних веранд "IL Патио", TGI Fridays, Costa Coffee, а затем, после анализа коммерческой эффективности, потребительского спроса и позиции арендодателя, примет решение об открытии летних веранд в других локациях. Открытие ресторанов в городских локациях и торговых центрах "Росинтер" планирует проводить поэтапно в течение лета. "Что касается ресторанов, расположенных на транспортных узлах ("Росинтер" управляет портфелем более 60 ресторанов, расположенных в аэропортах и на вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани) будут открываться поэтапно до конца 2020 года по мере снятия ограничений на авиасообщение и восстановления пассажиропотока", - сообщила ТАСС президент ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" Маргарита Костеева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рестораны и кафе в столице возобновят работу в два этапа: 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня заведения начнут принимать посетителей в помещениях.

Меры безопасности

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, рестораны после открытия должны будут контролировать состояние здоровья работников, проводить влажную уборку с интервалом в два-четыре часа, осуществлять проветривание и обеззараживание воздуха с помощью бактерицидных ламп. Весь персонал ресторанов должен будет работать в СИЗ (одноразовых или многоразовых масках) и соблюдать социальную дистанцию. Рекомендуется также установить столы на расстоянии в 1,5 метра друг от друга. Особое внимание в рекомендациях уделено посуде: не допускается использование посуды с повреждениями, мыть столовые приборы и посуду рекомендуется в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом на максимальном температурном режиме.

Как сообщили ТАСС в Burger King, компания подготовила к открытию также свой собственный "пакет" мер по усилению безопасности ресторанов. В частности, сеть запустила к открытию функцию оплаты по QR-кодам.

В KFC откажутся от подносов в пользу бумажных пакетов.

В McDonald's сигнальная лента на дорожном покрытии подскажет посетителям, как безопасно организовать очередь, а входную дверь будет открывать сотрудник, чтобы исключить дополнительный контакт посетителя с поверхностью.