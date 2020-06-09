С нарушением дистанции, но в масках: как москвичи вышли из самоизоляции

По наблюдениям корреспондентов ТАСС, обстановка на многих железнодорожных станциях пригородного сообщения в Москве и ближнем Подмосковье была далека от обычного утреннего часа пик, но людей заметно прибавилось. Например, на станциях "Очаково" Киевского направления Московской железной дороги и "Реутов" Горьковского направления поток был не такой активный, как обычно, но о соблюдении масочно-перчаточного режима и социальной дистанции не могло быть и речи - в конечном счете вагоны поездов оказывались заполнены людьми, и в вагонах без кондиционеров быстро становилось очень душно. Находиться пассажирам в перчатках и масках было тяжело, и многие снимали их вовсе, а маски отодвигали, чтобы было легче дышать.

За несколько месяцев жизни в режиме самоизоляции жители мегаполиса, которые могли передвигаться по городу на общественном транспорте, привыкли к тому, что людей в нем намного меньше, чем обычно, что давало возможность спокойно сохранять социальную дистанцию и чувствовать себя комфортно. Важен и фактор личной безопасности - почти все пассажиры носили маски и перчатки, и за этим было гораздо проще уследить.

В Москве с начала марта действует режим повышенной готовности, 29 марта был введен режим самоизоляции для горожан. Были закрыты многие объекты бизнеса, культуры и городские пространства, а всем жителям нужно было соблюдать самоизоляцию. Впоследствии власти ввели для борьбы с эпидемией цифровые пропуска (их необходимо было использовать при перемещении на любом транспорте), а в начале июня, когда ситуация стала улучшаться, разрешили горожанам гулять, но по специальному графику. В понедельник мэр города Сергей Собянин сообщил, что с 9 июня эти ограничительные меры отменяются.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Первый день отмены самоизоляции, пропускного режима и графика прогулок начался в Москве с небольших пробок на дорогах и скоплений людей в метро.

На пригородных станциях Ярославского направления МЖД наблюдалась похожая картина. Сначала люди старались соблюдать социальную дистанцию, но в определенные моменты, когда пассажиров становилось больше, а также на выходе или входе в вагоны, делать это было просто невозможно.

Контролеров или объявлений с призывами помнить о масочно-перчаточном режиме никто из наблюдателей не заметил. Однако в среднем, по наблюдениям корреспондентов, больше 70% пассажиров электричек все же были в масках - по крайней мере, на станциях в ожидании поездов.

Ситуация в общественном транспорте

В 08:00 на некоторых станциях метро было заметно больше пассажиров, чем во время действия режима самоизоляции, но меньше, чем до начала этого периода. Достаточно большое число людей скапливалось у касс - так, на станции метро "Киевская" корреспондент ТАСС наблюдал небольшие очереди около пяти человек. Люди в очередях за проездными билетам старались держаться друг от друга на расстоянии, но с прибытием новых пассажиров социальная дистанция начинала сокращаться. Такая же ситуация наблюдалась на входе в метро - при том, что люди старались не подходить друг к другу слишком близко, у турникетов так или иначе приходилось сокращать дистанцию.

В вагонах метро ситуация складывалась по-разному: на одних ветках пассажиры полностью игнорировали наклейки с напоминаниями о необходимости держать дистанцию и садились близко друг к другу, а на других, например на Филевской линии, где пассажиропоток и в обычные дни не слишком большой, все же старались рассредоточиться по вагону. Однако здесь, в отличие от электричек, большинство были в масках и перчатках. В ряде вагонов поездов на Калининской линии наклеек с напоминанием о дистанции не было вовсе.

В городских автобусах корреспонденты также отметили достаточно большое число пассажиров, что также приводило к нарушению правил дистанцирования. Никаких предупреждений ни по медиаэкранам, ни по громкоговорителю не делалось.

Между тем, в подземных переходах уже начали открываться магазины и мини-кофейни, которые ранее не работали даже на вынос. Около них тоже собирались свои небольшие очереди, стоя в которых, однако, москвичи были более дисциплинированы и честно старались максимально отодвинуться друг от друга.

Улицы и рестораны

Что же касается ситуации с пешеходами, то пока их число на улицах невелико, например, в центре города и на бульварах по состоянию на 08:00 - 09:00 было достаточно пустынно. Улицы же оказались единственным местом, где корреспондентам удалось услышать напоминания о необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции - это произошло около ресторана McDonald's у метро "Третьяковская".

При этом, как рассказали корреспондентам работники тех кафе и ресторанов, которые работают на вынос и доставку, утром во вторник они не заметили серьезного увеличения числа клиентов. Сотрудник одного из таких кафе на Никитском бульваре рассказал корреспонденту ТАСС, что за первые полчаса работы в заведении вообще не было ни одного клиента. Он также отметил, что в кафе не ждут серьезного увеличения числа гостей до момента, пока не откроется хотя бы веранда, как ожидается, это произойдет уже 16 июня, а еще через неделю стационарные заведения общепита смогут начать работать в обычном режиме. В целом же, как отметил собеседник агентства, в течение трех месяцев, что кафе работает в ограниченном режиме, за кофе и ланчами сюда приходят одни и те же клиенты, предприятия которых не прекращали работу и не уходили на удаленку.

Пробки в Москве

Утром в Москве также начали отмечать наличие заторов на некоторых улицах. Например, на улице Баррикадной и на Носовихинском шоссе средняя загруженность была выше обычного.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на 10:20 в Москве загруженность дорог составляла всего три балла. Затруднения наблюдались на Третьем транспортном кольце в районе Русаковской и Рижской эстакад, улиц Нижняя Масловка и Автозаводская.

В центре Москвы заторы образовались на улице Тверская и Большая Полянка. Затруднения также наблюдались на Кремлевской и Котельнической набережных. МКАД свободен, за исключением нескольких участков, где проводят ремонт или произошло ДТП.