Власти Москвы начали прием заявок на участие в акселераторе ресторанного бизнеса

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Прием заявок на участие в акселераторе ресторанного бизнеса, начавшийся в столице, продлится до 26 июня. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"Сфера общественного питания оказалась в числе наиболее пострадавших в период пандемии отраслей. Эксперты акселератора ресторанного бизнеса вместе с участниками проведут работу по посткризисному восстановлению и улучшению финансовых показателей, оптимизации бизнес-процессов и привлечению клиентов. Программа предусматривает как теоретические, так и практические занятия", - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого цитирует сайт.

В течение 10 недель индивидуальные консультанты будут помогать предпринимателям развивать и улучшать свои проекты и компетенции. Программа обучения завершится демо-днем, во время которого бизнесмены поделятся результатами, а лучшие получат информационную поддержку города.

Присоединиться к акселератору может любой столичный предприниматель или компания, которые работают в сфере общественного питания - от кофеен рядом с метро и доставки еды до кондитерских и ресторанов с летней верандой, уточняется в сообщении.

Первый акселератор ресторанного бизнеса состоялся в декабре 2019 года. В нем приняли участие 100 команд, обучение длилось семь недель.