Власти Москвы будут предотвращать попытки принудить к голосованию по конституции

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Штаб по наблюдению за голосованием в Москве будет пресекать попытки работодателей принудить граждан к голосованию по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил руководитель штаба, бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ, член Общественной палаты (ОП) столицы Илья Массух в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Мы будем разъяснять процесс голосования. Мы хотим предотвратить мошеннические действия и нерадивых работодателей, когда заставляют людей голосовать за то или иное решение. На все эти случаи будет памятка - бумажная и электронная у нас на сайте. Необходимо голосовать по совести и ни в коем случае не поддаваться давлению", - сказал он.

Массух отметил, что с понедельника будет функционировать специальная бригада, которая будет осуществлять контроль за ситуацией. "С понедельника у нас будет мобильная бригада, будем выезжать на предприятия, если будут подтверждаться случаи незаконного принуждения, то будем принимать меры. <...> У нас 21 тысяча наблюдателей набрана", - пояснил он.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту. Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса голосование было перенесено.

После совещания с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.