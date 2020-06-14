Увеличение пассажиропотока прогнозируется в общественном транспорте Москвы с 15 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы прогнозирует увеличение количества пассажиров в общественном транспорте столицы с понедельника и просит жителей и гостей города соблюдать социальную дистанцию и пользоваться масками и перчатками. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба департамента.

"Мы прогнозируем, что с 15 июня количество людей в транспорте заметно вырастет. Угроза заражения все еще и остается, и мы просим не забывать думать о собственной безопасности. Подчеркиваем важность соблюдения социальной дистанции и одновременного ношения масок и перчаток. Это позволяет усилить эффективность мер, принимаемых в городском транспорте для профилактики коронавируса", - говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что с 12 мая в столичном общественном транспорте ношение масок и перчаток стало обязательным. Эта мера введена, чтобы уменьшить передачу новой коронавирусной инфекции контактным путем. Кроме того, на всех станциях метро можно приобрести маски и перчатки. Маломобильные граждане, которые пользуются метро, могут получить средства индивидуальной защиты от сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров бесплатно.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.