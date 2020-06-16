Московский зоопарк полностью подготовился к летнему сезону и приему посетителей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Специалисты Московского зоопарка полностью подготовились к летнему сезону за период самоизоляции, который был связан с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Новых посетителей учреждение примет уже с 16 июня, сообщила ТАСС во вторник директор зоопарка Светлана Акулова.

"В период карантина мы поэтапно, насколько было возможно, готовились к летнему сезону: теплолюбивые животные переехали на летнюю экспозицию, сотрудники провели генеральную уборку, поменяли декорации в вольерах, озеленили их, обновили грунт, подключили водопады, провели работу по озеленению территории. Московский зоопарк превратился в уютный для прогулок цветущий сад", - сказала Акулова.

Она добавила, что для всех животных подготовлены летние вольеры. Наполнены бассейны у кустарниковых собак, бурой медведицы, волков, кошачьих лемуров, слонов и обезьян.

"В павильоне больших панд установили систему климат-контроля, который обеспечивает 18-20 градусов тепла, а также влажность около 70%. За период карантина нам удалось реконструировать летний вольер для черепах и заменить деревянные конструкции для лазания в вольере горилл", - пояснила Акулова.

Новые правила

Московский зоопарк открывается для гостей, однако его территория будет доступна в ограниченном формате - только уличная часть. Такие меры необходимы для сохранения здоровья посетителей и питомцев на фоне ситуации с коронавирусом.

"Первое время для безопасности как посетителей, так и животных мы вводим особые меры посещения зоопарка. Расслабляться пока рано, вирусное распространение хотя и снизилось, однако вирус еще есть, а значит - есть риск заражения. Именно поэтому Московский зоопарк усиливает меры безопасности на территории. Теперь единовременно находиться на территории зоопарка могут не более 6 200 человек", - сказала Акулова.

Она добавила, что продажа билетов временно будет осуществляться только в онлайн-формате через официальный сайт. Льготные билеты будут продавать также через сайт, но при прохождении на территорию необходимо показать удостоверение.

"Посетители обязательно должны иметь средства индивидуальной защиты - маска в обязательном порядке, перчатки - по рекомендации. Кроме того, на территории установлены специальные урны для утилизации использованных масок, просим посетителей именно их использовать, это обеспечит дополнительную защиту от распространения инфекции", - уточнила Акулова.

По словам директора, перед открытием зоопарка специалисты нанесли специальную разметку для соблюдения социальной дистанции. Также ежечасно будет происходить санитарная обработка поверхностей - детских тележек, турникетов, туалетов, перил, ручек.

Соблюдайте тишину

Обитатели Московского зоопарка за время самоизоляции, связанной с коронавирусом, отвыкли от шума посетителей. "Хочется также обратиться с просьбой к нашим гостям. За три месяца карантина питомцы отвыкли от шума посетителей, поэтому очень просим вести себя деликатно - не стучать по стеклам, не подзывать к ограждению животное. Надеемся, что наши посетители с пониманием отнесутся к этому", - рассказала Акулова.

Она добавила, что за время самоизоляции рацион питания животных не изменился. Более того, перебой в доставке бамбука для панд произошел только один раз - в начале марта.

"В самом начале самоизоляции была сильная обеспокоенность, поскольку мы имеем дело с животными, которые нуждаются в ежедневном уходе. Вопросы, чем кормить, как покрывать коммунальные расходы, как выплачивать зарплаты сотрудникам, вызывали тревогу. И в этом случае нас поддержало правительство Москвы, мы чрезмерно ему благодарны, поскольку без финансовой поддержки мы бы не смогли продержаться. Это был тяжелый период", - пояснила Акулова.

На территории Московского зоопарка начались работы по строительству дополнительного входа. Он будет расположен со стороны станции метро "Баррикадная". По словам Светланы Акуловой, текущие работы на территории учреждения продлятся год.

"Кроме этого, ведется реконструкция павильона "Ластоногие" и пешеходного моста. Строительные работы идут полным ходом, даже в карантинный период у нас был перерыв всего на пару недель, после чего возобновили их снова. Сроки сдачи этих объектов - через полтора-два года", - сказала Акулова.