СК провел обыски по месту жительства устроившего стрельбу по полицейским в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Следователи провели обыски по месту проживания мужчины, устроившего накануне стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, а также допросили его знакомых, которые рассказали о его замкнутом поведении. Об этом во вторник сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Проведены обыски по месту проживания подозреваемого и по месту жительства его знакомых, где незадолго до совершения преступления он оставил сумку, в которой находился его личный дневник", - сказала она. По словам Ивановой, в качестве свидетелей были допрошены находящиеся в квартире, где были обнаружены личные вещи подозреваемого. "Они пояснили следствию, что ранее были знакомы с мужчиной, однако в последнее время он вел себя замкнуто, и общались они крайне редко", - сообщила Иванова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что у подозреваемого уроженца Ингушетии обнаружены экстремистские материалы.

В результате стрельбы были ранены двое сотрудников полиции. Они находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. "Мужчина, напавший на полицейских, также госпитализирован в одно из медицинских учреждений города, где ему оказывается помощь", - сказала Иванова.

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