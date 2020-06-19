Исследование: жители Некрасовки активнее всех в Москве обсуждают коронавирус в блогах

На основании открытых данных о публикациях в районных блогах и реакций на них в виде лайков, дизлайков, репостов и комментариев аналитики еженедельно рассчитывают индекс вовлеченности, то есть то, насколько каждый район Москвы включается в обсуждение темы коронавируса.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Жители столичного района Некрасовка чаще всех в Москве обсуждали тему пандемии коронавируса с 9 по 15 июня. Такие данные приводятся в исследовании, которое совместно с ТАСС провели Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum.

"На неделе с 9 по 15 июня наиболее активно коронавирусную инфекцию обсуждали жители Некрасовки. Индекс вовлеченности здесь составил 5,8, это означает, что более 58 пользователей из 1 тыс. просмотревших запись или пост откликнулись на нее. Мы первый раз наблюдали такое высокое значение индекса вовлеченности. Впервые за весь период он превысил значения 5",- рассказал ТАСС представитель Московского центра урбанистики.

Предыдущий рекорд поставили жители Обручевского района со 2 по 8 июня - показатель составил 3,9. На неделе с 9 по 15 июня в тройку лидеров также вошли районы Новокосино - 4,85 и Южнопортовый - 4,4. Наименее активными были жители районов Лианозово и Молжаниновский - по 0,9, а также Отрадное - 1.

Наибольший рост индекса вовлеченности отмечен в районах Некрасовка - на 4,3 процентных пункта, Новокосино и Косино-Ухтомском - на 2,9 в каждом. Значительное уменьшение индекса отмечено в Кузьминках - минус 1,9, Ростокине - минус 1,8 и Дорогомилове - минус 1,6.

В целом в период с 9 по 15 июня индекс вовлеченности вновь показал тренд на увеличение - его среднее значение возросло с 2,04 до 2,27, отмечают аналитики. Всего индекс повысился в 72 районах. Основная активность сконцентрировалась на востоке и юго-востоке столицы.

Низкая заинтересованность

По данным исследователей, в целом интерес к теме коронавируса постепенно идет на снижение. С 8 по 14 июня в поисковой системе "Яндекс" было осуществлено 12 млн запросов по слову "коронавирус", из них 1,9 млн сделано москвичами. При этом с 1 по 7 июня эти показатели составляли 16,6 и 3 млн соответственно. "Мы продолжаем наблюдать стабильный тренд на снижение количества запросов и низкий уровень заинтересованности у жителей Москвы - на их долю приходится всего 16% запросов", - отметил собеседник агентства.

Продолжается снижение и количества упоминаний коронавируса в социальных сетях. С 31 мая по 3 июня было опубликовано 1,3 млн постов о коронавирусе с долей Москвы в 19,3%, с 4 по 7 июня их было 750 тыс. со столичным показателем 17,5%, с 8 по 11 июня - 770 тыс. с 18,9%. А с 12 по 15 июня показатель снизился до 630 тыс. постов с долей Москвы в 18,2%.

"При этом возрастная структура авторов остается прежней - значительную часть пользователей составляют лица в возрасте от 40 до 60 лет. За ними следуют авторы старше 60 лет. Меньше всего темой коронавируса интересуются пользователи младше 24 лет - на их долю приходится 10% постов", - добавил представитель Московского центра.

Он отметил, что москвичи, согласно данным исследований, возвращаются к повседневной жизни. "Согласно данным фонда "Общественное мнение", за последние 10 дней число горожан, которые проводят на улице времени столько же или даже больше, чем до эпидемии, возросло в два раза - с 21 до 43%", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в целом по стране этот показатель практически не изменился - он вырос с 47% до 54%. "Аналогично жители Москвы стали видеться с друзьями и знакомыми как раньше или чаще, чем до пандемии. В Москве этот показатель вырос с 9% до 21%, а в РФ он изменился с 25% до 32%. При этом многие продолжают ограничивать свое общение с пожилыми людьми - не стараются лишь 14% в Москве и 22% по стране", - добавил представитель Московского центра урбанистики.

Главные темы

На неделе с 9 по 15 июня основные темы в блогах практически не изменились. В частности, москвичи продолжали обсуждать снятие режима самоизоляции и возможность прогулок, поправки в Конституцию РФ, бытовые вопросы и благоустройство районов. "Жители Некрасовки - лидера этой недели - публиковали фотографии района и обсуждали долгожданные прогулки после снятия режима самоизоляции. Несмотря на возвращение к прежней жизни, многие посты были посвящены деятельности волонтеров и социальных работников, помощи врачам",- рассказал собеседник агентства.

Также горожане обсуждали прогулочные маршруты, как пешие, так и велосипедные, делились проблемами содержания домашних животных, в Южнопортовом районе говорили о погоде - за один день выпало 30% месячной нормы осадков, а в Хорошево-Мневниках - о рекордной жаре. В Братеево осуждали группы гуляющих и не соблюдающих социальную дистанцию, жители Зябликово делились личными историями из жизни во время самоизоляции.

Исследователи также изучили, какие районы наиболее активно пользуются локальными сообществами - посвященными жизни в районе - в социальных сетях, и выяснили, что наиболее многочисленные сообщества характерны для отдаленных районов - Люблино, Крюково, Матушкино, Солнцево, Южное Бутово, Щербинка. Суммарная численность всех участников подобных сообществ превышает даже численность населения районов, поскольку один человек может состоять в нескольких группах.

По данным аналитиков, наиболее крупное сообщество объединяет жителей Чертаново - Северного, Центрального и Южного - в одной из групп состоят 82 тыс. участников. Также широкую аудиторию имеют сообщества районов Северное и Южное Тушино - два крупных сообщества по 58 и 50 тыс., Матушкино и Крюково - 51 тыс. Самые активные пользователи - жители Северного и Южного Тушино, оставившие более 1,5 млн комментариев в местном сообществе. За ними следуют жители районов Некрасовка - 863 тыс., Митино - 800 тыс. и Солнцево -772 тыс.

"Коронавирус усилил роль локальных районных сообществ. Мы увидели всплеск сообщений, помощь пользователей друг другу - моральная, а иногда и финансовая поддержка, а рост сообществ во время пандемии оказался более быстрым, чем в обычное время", - подытожил представитель Московского центра урбанистики.

Рост вовлеченности

Руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков, в свою очередь, пояснил ТАСС, что индекс вовлеченности жителей в тему пандемии продолжает расти и на прошедшей неделе активность в районных блогах была как никогда высокой. В частности, горожане говорили о досрочном снятии режима самоизоляции и отмене пропусков, а также обсуждали предстоящее Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. "Активность москвичей на свежем воздухе растет, ведь город возвращается к прежнему образу жизни. Подтверждение можно найти в социологических опросах Фонда "Общественное мнение": жители столицы стали чаще проводить время на улице - этот показатель резко вырос с 21 до 43% - и встречаться с друзьями",- сказал Капков. Между тем, продолжил он, не забывают горожане и о сохраняющемся риске распространения коронавируса. "По данным ФОМа, 86% москвичей ограничивают или полностью исключают взаимодействие с лицами пожилого возраста, которые, как известно, входят в группу риска", - заметил руководитель Московского центра урбанистики.

В этой связи он также сослался и на сведения по активности жителей. "По данным "Яндекса", активность на улицах города на 17 июня составляет 84%",- заключил он.