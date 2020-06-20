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Движение трамваев на Большой Черемушкинской улице восстановлено после падения дерева

Упавшее дерево повредило контактную сеть

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Движение трамваев маршрутов А и 26 восстановлено после падения деревьев на контактную сеть на Большой Черемушкинской улице. Об этом сообщается в субботу в официальном Twitter-аккаунте ГУП "Мосгортранс".

"Движение трамваев на Большой Черемушкинской улице (после упавшего дерева), а также других маршрутов наземного транспорта (после скопления воды) восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий на Большой Черемушкинской улице упавшее дерево повредило контактную сеть. Кроме того, из-за сильного дождя и скопления воды на некоторых улицах было затруднено движение наземного транспорта.

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