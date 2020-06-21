Власти Москвы помогают театрам обеспечить выплату зарплаты на докризисном уровне

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Москвы поддерживают работу театров после завершения самоизоляции. Актерам и работникам культурных учреждений выплачивают ту же зарплату, что и до пандемии коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" .

Как будут работать театры и музеи после карантина?

"Мы поддерживаем театральный сектор, наши московские театры, обеспечивая выплату заработной платы даже при том, что там огромное падение внебюджетных доходов. Мы за счет бюджета перекрываем эту разницу для того, чтобы работники театров получали ту же зарплату, что и до кризиса", - сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что с 9 июня московские театры смогли возобновить репетиции, но дата открытия их для зрителей после снятия ограничений пока неизвестна.