Как будут работать театры и музеи после карантина?

В некоторых регионах музеи уже открыты. Например, в Ленинградской и Иркутской областях, но с обязательным соблюдением масочного режима для сотрудников и посетителей. Кроме того, приходить в музей можно только по предварительной записи.

Музеи в других регионах могут открыться уже с 1 июня. При условии постепенного снятия ограничений галереи Санкт-Петербурга и Москвы смогут открыться для небольшого количества посетителей не раньше середины июля.

А вот театры, скорее всего, начнут свой сезон только в сентябре. Согласно плану постепенного снятия ограничительных мер, билеты на спектакли начнут продавать уже в августе.