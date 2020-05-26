Как будут работать театры и музеи после карантина?

С середины марта российские учреждения культуры закрыты для посетителей из-за распространения коронавируса. Рассказываем, как они планируют возвращаться к работе и когда мы, скорее всего, сможем снова посмотреть спектакли офлайн.
Когда откроются музеи и театры?
В некоторых регионах музеи уже открыты. Например, в Ленинградской и Иркутской областях, но с обязательным соблюдением масочного режима для сотрудников и посетителей. Кроме того, приходить в музей можно только по предварительной записи.
Музеи в других регионах могут открыться уже с 1 июня. При условии постепенного снятия ограничений галереи Санкт-Петербурга и Москвы смогут открыться для небольшого количества посетителей не раньше середины июля.
А вот театры, скорее всего, начнут свой сезон только в сентябре. Согласно плану постепенного снятия ограничительных мер, билеты на спектакли начнут продавать уже в августе.
Как будут работать музеи?
В музеях и галереях сделают разметку для соблюдения социальной дистанции, такую же, как в магазинах или аптеках. Как сказала министр культуры Ольга Любимова, будет установлена специальная норма — "один человек на 20 кв. м". Кроме того, Любимова считает, что необходимо установить и специальные стекла, чтобы отделить сотрудников и посетителей музеев.
Групповые посещения разрешат в последнюю очередь.
Как соблюдать дистанцию в театре?
Первые зрители будут сидеть в шахматном порядке: билеты будут продаваться на нечетный ряд четные места, а на четный ряд — нечетные места. Так же поступят и в концертных залах и филармониях. Министр культуры уверяет: на цену билетов это никак не повлияет.
По словам директора Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, обсуждается еще одна версия рассадки, согласно которой продаваться билеты будут через ряд и через два места.
С 15 июня по 15 июля у театров начнется отпуск, в это время там будет проводиться дезинфекция. Только после этого артисты вернутся на репетиции.
Но с каждым федеральным театром, по словам Любимовой, разрабатывается собственная стратегия. Так, например, Театр Вахтангова, при благоприятной ситуации, сможет репетировать и в июне.