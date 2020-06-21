Временные участки для голосования в Москве организуют в Гостином дворе и в "Москва-Сити"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Временные избирательные участки для общероссийского голосования по поправкам к конституции РФ организуют в Гостином дворе, Центральном Детском магазине и на территории "Москва-Сити", об этом сообщил ТАСС в воскресенье заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Дополнительно были образованы участки в местах массового пребывания людей для тех, кто будет находиться Москве в дни голосования", - сказал Реут.

Он отметил, что такие участки будут образованы в Гостином дворе, Центральном Детском магазине, а также три участка появятся на территории "Москва-Сити" (МФК "Око", "IQ-квартал", "Афимолл сити").

О голосовании

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщила пресс-служба Кремля. Ранее Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.