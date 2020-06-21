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Владелец музея АРТ4 сообщил о причине обысков в учреждении и его квартире

По словам Игоря Маркина, обыски связаны с уголовным делом о применении насилия в отношение представителя власти

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Обыск в столичном музее АРТ4 и квартире его владельца Игоря Маркина связан с уголовным делом о применении насилия в отношение представителя власти, по которому сегодня же был задержан участник Pussy Riot Петр Верзилов. Об этом сообщил журналистам сам Маркин.

"Обыск в музее "АРТ4" и в моей квартире был произведен по тому же делу, что и арест Пети Верзилова. Статья 318 (ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти") и что-то там еще. Под контролем адвоката и с кучей нарушений. Изъяли компьютеры, флэшки, какие-то документы о деятельности музея", - сказал Маркин.

В воскресенье прошли обыски в музее современного искусства "АРТ4" в центре Москвы, а также в квартире его владельца Маркина. Кроме того, утром в воскресенье был задержан участник Pussy Riot Петр Верзилов.

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