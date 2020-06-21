Руководитель музея современного искусства АРТ4 в Москве сообщил, что в нем проходит обыск

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Обыск проходит в музее современного искусства АРТ4 в центре столицы. Об этом сообщил ТАСС руководитель учреждения Игорь Маркин.

"Полчаса назад мне позвонил следователь из музея, сказал, что у него постановление на обыск. После этого информации у меня нет. Там человек 15-20, ОМОН и прочие. Сначала они представились сотрудниками МВД и сказали, что был какой-то вызов в музей, якобы это было два часа назад. А потом уже звонил следователь. Какое конкретно ведомство [проводит обыск], я не могу сказать", - сказал Маркин.

Он добавил, что сейчас в музей едет адвокат. Сам Маркин находится не в музее.

ТАСС пока не располагает комментарием правоохранительных органов на эту тему.