Московская хоральная синагога надеется возобновить работу в ближайшие две недели

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Руководство Московской хоральной синагоги рассчитывает, что в течение двух недель эпидемиологическая обстановка в столице позволит восстановить ее прежний режим работы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта.

"Московская хоральная синагога все еще закрыта, однако руководство синагоги рассчитывает, что улучшение эпидемиологической ситуации в Москве позволит восстановить прежней режим работы в ближайшие две недели. На сегодняшний день раввины синагоги продолжают проводить уроки и молитвы онлайн. Работа синагоги будет выстроена исходя из требований Роспотребнадзора и нашего главного приоритета - здоровья наших прихожан", - сказала ТАСС пресс-секретарь Пинхаса Гольдшмидта Ольга Есаулова.

30 марта Московская хоральная синагога сообщила о закрытии молельных залов в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о домашнем режиме самоизоляции.

Православные храмы Москвы после карантина, связанного с пандемией коронавируса, были открыты для верующих с 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове открылись 2 июня. Согласно циркулярному письму управляющего делами Русской православной церкви митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), доступ прихожан в храмы в настоящее время должен осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора, в том числе социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости (1 человек на 4 кв. м). 1 июня начала снимать ограничения на коллективные богослужения Московская соборная мечеть. Также с 6 июня мечети Москвы открылись для прихожан с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,9 млн человек, около 468 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.