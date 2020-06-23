Более 160 спортсменов из Москвы стали кандидатами в олимпийскую сборную России

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 160 московских спортсменов являются кандидатами в олимпийскую сборную России в 30 видах спорта. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Главной целью ближайшего года [для спортсменов] остается подготовка к Играм в Токио, перенесенным из-за пандемии на 2021 год. Москвичи традиционно составляют костяк Олимпийской сборной России. На их счету - больше половины российского золота на играх в Лондоне-2012 и Рио-2016. Сегодня кандидатами в олимпийскую сборную России является 161 московский спортсмен в 30 видах спорта", - написал мэр.

Собянин пожелал спортсменам успеха, выразив надежду, что они быстро наверстают упущенное в дни пандемии. По словам мэра, Москва позаботится о том, чтобы спортсмены могли совершенствовать свое мастерство на самых лучших спортивных объектах.

"Сегодня любители спорта отмечают Международный олимпийский день - в память об основании Международного олимпийского комитета (МОК) 23 июня 1894 года. Мы, конечно, специально ничего не готовили, но так совпало, что именно сегодня - после трехмесячной паузы - возобновила свою работу спортивная индустрия Москвы. <...> Мы не могли открыть спортивные сооружения в апреле или мае, когда риск заражения был очень велик, но, как только такая возможность появилась, с 1 июня 2020 года более 800 московских спортсменов высшего класса - члены сборных команд - возобновили свои тренировки на спортивных объектах Москвы", - написал Собянин.

Он добавил, что с 23 июня вновь открыли свои двери фитнес-клубы, бассейны, ФОКи и другие спортивные сооружения. Сняты ограничения на пользование стадионами, футбольными полями и тренажерами во дворах и парках.

"Миллионы москвичей-любителей спорта могут вернуться к привычному образу жизни. Вынужденный перерыв в тренировках очень тяжел для людей, для которых спорт является важной частью жизни. Но особенно серьезным испытанием пандемия стала для профессиональных спортсменов. Тренировки дома - это, конечно, хорошо, но они никогда не заменят настоящего бассейна и стадиона", - заключил мэр.