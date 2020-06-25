Около 21,5 тыс. наблюдателей следят за голосованием по поправкам к конституции в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Порядка 21,5 тыс. наблюдателей работают на избирательных участках в Москве, где организовано голосование по поправкам к Конституции РФ в Москве. Об этом сообщил журналистам в четверг первый замглавы Общественного штаба по контролю и наблюдению за Общероссийским голосованием, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

"Мы остановились на цифре в 21,5 тыс. наблюдателей. На участках присутствует пять-семь человек: представители партий, представители некоммерческих организаций, независимые наблюдатели. Все прошли обучение, был организован онлайн-курс. Надеемся, что будет обеспечен стопроцентный контроль на участках с помощью видеокамер и наших глаз. Наблюдатели, конечно, обеспечены средствами индивидуальной защиты, ранее они прошли тест на коронавирус, что важно для обеспечения безопасности", - сказал Ковалев.

Как уточнил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух, ни одному из изъязвивших желание стать наблюдателем не было отказано в такой возможности, приняты все заявки. "Основная новация в голосовании, что оно продолжается на протяжении семи дней. Также новация - электронное голосование в двух субъектах РФ, для чего создана отдельная система наблюдения", - сказал Массух.

О голосовании

Общероссийское голосование по закону о поправке к Конституции РФ стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Изначально голосование по вопросу внесения изменений в конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено в связи с пандемией коронавируса. 1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок поддержал предложение провести голосование 1 июля, впоследствии подписав соответствующий указ.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), это голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области с 5 по 21 июня подавали заявки о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Всего ЦИК принял более 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.