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Голосование по поправкам в конституцию

Как будет выглядеть бюллетень для голосования по изменениям в Конституции РФ

Бюллетень будет содержать вопрос и варианты ответа участника голосования — "Да" или "Нет"
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© Иван Ухин/ТАСС

ЦИК России на заседании 2 июня напомнил, как будет выглядеть бюллетень для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ. Вид этого документа был утвержден Центризбиркомом 20 марта.

Бюллетень будет содержать один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" У участника голосования будет два варианта ответа — "Да" или "Нет". Справа будут размещены пустые квадраты, в которых граждане должны будут поставить отметки.

На лицевой стороне бюллетеней должны быть проставлены подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Они заверяются печатью комиссии.

Президент России Владимир Путин 1 июня подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. При этом, согласно предложенным ЦИК изменениям в порядок голосования, отдать свой голос россияне смогут в течение семи дней, начиная с 25 июня. Это позволит избежать очередей на участках в условиях распространения коронавируса.

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Голосование по поправкам в конституцию
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