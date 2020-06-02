Как будет выглядеть бюллетень для голосования по изменениям в Конституции РФ

ЦИК России на заседании 2 июня напомнил, как будет выглядеть бюллетень для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ. Вид этого документа был утвержден Центризбиркомом 20 марта.

Бюллетень будет содержать один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" У участника голосования будет два варианта ответа — "Да" или "Нет". Справа будут размещены пустые квадраты, в которых граждане должны будут поставить отметки.

На лицевой стороне бюллетеней должны быть проставлены подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Они заверяются печатью комиссии.

Президент России Владимир Путин 1 июня подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. При этом, согласно предложенным ЦИК изменениям в порядок голосования, отдать свой голос россияне смогут в течение семи дней, начиная с 25 июня. Это позволит избежать очередей на участках в условиях распространения коронавируса.