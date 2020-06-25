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Пандемия коронавируса нового типа
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Количество выявляемых случаев коронавируса в Москве снизилось на 37% за неделю

Также, по словам мэра Сергея Собянина, на 21% сократилось число больных на ИВЛ
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Показатель выявляемости зараженных коронавирусом в Москве за неделю снизился на 37%, еще на 21% сократилось число больных на ИВЛ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"За последнюю неделю на 37% упала выявляемость зараженных коронавирусом. <...> И еще один специфический показатель, но очень важный. У нас количество больных, которые находятся на аппаратах ИВЛ, за неделю снизилось на 21%", - сказал мэр.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что число ПЦР-тестов в столице достигло 3 млн. В Москве используются разные методики выявления больных коронавирусом - это ПЦР-анализы на наличие вируса и ИХЛА-тестирование (анализ на антитела). На данный момент в обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Также тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с заболевшими COVID-19.

Кроме того, в Москве организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями - это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. Тестирование на коронавирус также проходят пациенты неинфекционных стационаров.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил в четверг, что в столице выявлено 885 заразившихся коронавирусом за сутки. Прирост новых случаев с начала недели сократился на 26%. Всего в Москве зафиксирован 217 791 случай заражения.

В новость внесены изменения (18:41 мск) - добавлена информация по тексту.

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