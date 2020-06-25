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Пандемия коронавируса нового типа

Отмена сессии ПАСЕ и открытие Эйфелевой башни. Главное о коронавирусе за 25 июня

© Сергей Бобылев/ТАСC
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 613 994 случая заражения, из них новых — 7113. За сутки умерли 92 человека, за весь период — 8605.
  • Президент Владимир Путин предложил усилить общественный контроль за исполнением решений по борьбе с пандемией. Он уточнил, что речь идет о вопросах социальной поддержки граждан, семей с детьми, малого и среднего бизнеса, НКО.
  • Текстильную и швейную промышленность могут внести в список пострадавших отраслей. Кабмин представит результаты обсуждения президенту до 1 июля.
  • Глава Роспотребнадзора: первая промышленная партия вакцины от коронавируса в РФ может появиться осенью.

Москва

  • Всего зафиксирован 217 791 случай заражения, из них новых — 885.
  • За неделю количество выявляемых случаев коронавируса снизилось на 37%, число пациентов на ИВЛ — на 21%.
  • Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля.
  • В ближайшее время всех членов избиркомов в столице протестируют на коронавирус.

Мир

  • Всего зафиксировано более 9,4 млн случаев заражения, умерли более 482 тыс. человек.  
  • Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки выросло более чем на 40 тыс., что стало вторым по величине показателем суточного прироста. Количество заражений коронавирусом в странах Америки и Азии растет рекордными темпами.
  • Эйфелеву башню вновь открыли для туристов.
  • Летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отменили.
  • Запрет на въезд иностранцев продлили Швеция и Израиль.
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