Отмена сессии ПАСЕ и открытие Эйфелевой башни. Главное о коронавирусе за 25 июня

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 613 994 случая заражения, из них новых — 7113. За сутки умерли 92 человека, за весь период — 8605.
- Президент Владимир Путин предложил усилить общественный контроль за исполнением решений по борьбе с пандемией. Он уточнил, что речь идет о вопросах социальной поддержки граждан, семей с детьми, малого и среднего бизнеса, НКО.
- Текстильную и швейную промышленность могут внести в список пострадавших отраслей. Кабмин представит результаты обсуждения президенту до 1 июля.
- Глава Роспотребнадзора: первая промышленная партия вакцины от коронавируса в РФ может появиться осенью.
Москва
- Всего зафиксирован 217 791 случай заражения, из них новых — 885.
- За неделю количество выявляемых случаев коронавируса снизилось на 37%, число пациентов на ИВЛ — на 21%.
- Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля.
- В ближайшее время всех членов избиркомов в столице протестируют на коронавирус.
Мир
- Всего зафиксировано более 9,4 млн случаев заражения, умерли более 482 тыс. человек.
- Число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки выросло более чем на 40 тыс., что стало вторым по величине показателем суточного прироста. Количество заражений коронавирусом в странах Америки и Азии растет рекордными темпами.
- Эйфелеву башню вновь открыли для туристов.
- Летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отменили.
- Запрет на въезд иностранцев продлили Швеция и Израиль.