Количество заражений коронавирусом в странах Америки и Азии растет рекордными темпами

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире за время пандемии заразились коронавирусом почти 9,13 млн человек, около 474 тыс. заболевших умерли

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Коронавирус нового типа продолжает быстро распространяться в странах Северной и Южной Америки, а также в Южной Азии и на Ближнем и Среднем Востоке, свидетельствуют данные, опубликованные в четверг утром и в среду вечером официальными ведомствами и СМИ этих государств.

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Более чем на 42,7 тыс. человек возросло количество инфицированных в Бразилии, что стало вторым по величине показателем суточного прироста числа заражений. Рекордным суточным ростом количества инфицированных отметилась Аргентина, а Мексика вышла на 11-е место в мире по общему числу заражений коронавирусом, обогнав Турцию и Германию. Рекордный суточный рост - почти 17 тыс. новых случаев заражения - зафиксирован в Индии, где находится сейчас главный азиатский очаг коронавируса. Продолжается рост количества инфицированных в Пакистане, Иране, Турции и Саудовской Аравии. Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, за время пандемии заразились коронавирусом почти 9,13 млн человек, около 474 тыс. заболевших скончались. В Северной Америке О всплеске заболеваемости в США сообщил накануне Университет Джонса Хопкинса: по его данным, за предыдущие сутки в стране выявлено более 34,7 тыс. новых случаев заражения, что лишь немногим уступает пиковым показателям апреля. По сведениям газеты The New York Times, рост заболеваемости отмечен примерно в 20 штатах. Чтобы воспрепятствовать распространению инфекции, власти Невады объявили о введении в штате с пятницы обязательного масочного режима. А корпорация Apple решила вновь закрыть семь магазинов в Техасе из-за того, что на территории штата после отмены части санитарных мер быстро растет число заразившихся коронавирусом. Ранее по той же причине Apple снова закрыла 11 магазинов в штатах Аризона, Северная и Южная Каролина, а также Флорида. США являются абсолютным мировым лидером по количеству заразившихся и умерших из-за коронавируса: по информации Университета Джонса Хопкинса, в США за время пандемии зафиксировано более 2,3 млн случаев инфицирования, скончались свыше 121 тыс. человек.