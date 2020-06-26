Власти Москвы отметили рост спроса на социальные онлайн-услуги во время самоизоляции

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Жители Москвы в период самоизоляции стали чаще пользоваться онлайн-услугами на портале mos.ru , связанными с образованием, ЖКХ и социальной поддержкой. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы.

"В период действия ограничительных мер жители столицы в целом чаще, по сравнению с "доизоляционным" периодом начала года, пользовались электронными услугами и сервисами на портале mos.ru. Так, с переходом на дистанционное обучение на 83,5% увеличилось число обращений к электронному дневнику - с 19,4 млн до 35,6 млн. Сервис стал одним из основных помощников в организации занятий: ученики могли получать онлайн домашние задания, следить за расписанием, видеть текущие оценки и комментарии учителей, а родители имели полную информацию о ходе образовательного процесса и успеваемости своих детей", - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что в период ограничительных мер ощутимо выросла востребованность услуг и сервисов mos.ru, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. Более чем на 7% чаще горожане пользовались сервисом передачи показаний приборов учета воды (6,7 млн обращений против 6,2 млн до самоизоляции), на 5% - сервиса передачи показаний электросчетчиков (748 тыс. против 713 тыс.).

"Помимо сайта, наиболее популярные сервисы в сфере ЖКХ доступны в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва": со смартфона горожане могут получить и оплатить ЕПД, передать показания счетчиков и узнать сроки отключения воды в доме", - рассказали в ДИТ. Кроме того, увеличилось число обращений, связанных с социальной поддержкой населения: в 7,6 раза чаще москвичи обращались за ежемесячным пособием на ребенка, в 4,8 раза - за субсидиями на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в 4 раза - за компенсационной выплатой на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми. В 34 раза выросло число обращений за назначением региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам. Статистика для сравнения взята за два месяца до и после 15 марта.

"Многие москвичи уже привыкли к электронным услугам и сервисам на портале mos.ru. В период самоизоляции, когда прием в центрах "Мои Документы" был ограничен, а горожанам было необходимо по возможности оставаться дома, онлайн-услуги оказались особенно востребованными. На сегодняшний день на mos.ru жителям столицы доступно более 360 электронных услуг и сервисов. Все они упрощают взаимодействие горожан с различными учреждениями, оформление или подачу документов, оплату счетов, помогают получать полезную информацию. На портале можно записать к врачу городской поликлиники себя и своих родных, записать ребенка в первый класс или детский сад, оплатить счета в один клик в сервисе "Мои платежи", записать питомца к ветеринару и многое другое", - пояснили в пресс-службе ДИТ.

Там подчеркнули, что популярность городских электронных услуг на портале mos.ru растет от года к году: в 2019 ими воспользовались более 500 млн раз, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. "Чтобы пользоваться электронными услугами и сервисами, необходимо зарегистрироваться на портале. После регистрации каждый пользователь получает доступ в личный кабинет, в котором, помимо прочего, можно отследить ход оказания городских услуг и сервисов, подписаться на уведомления, сохранить электронные квитанции о платежах и многое другое", - заключили в пресс-службе.

О ситуации

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако с середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

По указу мэра столицы, с 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновляют деятельность в три этапа с интервалом в семь дней.

С 9 июня открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и запрет на посещение кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. С 16 июня сняты ограничения на плановую помощь в стоматологических клиниках, открываются библиотеки, музеи и зоопарки, можно посещать спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе. С 23 июня возобновили работу фитнес-клубы и сняты ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты.