СК и прокуратура проводят проверки после гибели женщины и ребенка при пожаре в Москве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку после гибели женщины и ребенка при пожаре в жилом доме на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов произошедшего", - сказала Иванова.

Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, прокуратура также начала проверку. Кроме того, поставлено на контроль соблюдение жилищных прав жильцов дома. По указанию прокурора Москвы Дениса Попова для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехала заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Ольга Михейкина.

В понедельник в 22-этажном доме по адресу Филевский бульвар, 11 загорелись личные вещи в квартире на восьмом этаже. Пожар был потушен на площади 15 кв. метров. Шесть человек были спасены, в том числе двое детей. По данным СК, в результате пожара погибли женщина и ребенок.