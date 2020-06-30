Пожар на складе с автозапчастями в Москве локализован

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на складе с автозапчастями на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар локализован на площади 800 кв. метров", - сообщили в главке.

К складу пристроена газовая котельная. Пожар тушат по повышенному - второму - номеру сложности. В результате пожара в пристройке произошло обрушение. На территории склада, где хранятся автозапчасти, наблюдается плотное задымление.

Пожар произошел в складском металлическом одноэтажном помещении по адресу: Южнопортовая улица, 9. Информация о пострадавших не поступала.