{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар на складе с автозапчастями в Москве локализован

К складу пристроена газовая котельная

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на складе с автозапчастями на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар локализован на площади 800 кв. метров", - сообщили в главке.

К складу пристроена газовая котельная. Пожар тушат по повышенному - второму - номеру сложности. В результате пожара в пристройке произошло обрушение. На территории склада, где хранятся автозапчасти, наблюдается плотное задымление.

Пожар произошел в складском металлическом одноэтажном помещении по адресу: Южнопортовая улица, 9. Информация о пострадавших не поступала.

Теги
Россия
Голосование по поправкам в конституцию
В онлайн-голосовании приняли участие 15% избирателей Москвы
Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что город готов поделиться с регионами своим опытом по организации онлайн-голосования
Читать полностью