На юго-востоке Москвы горит склад

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Склад загорелся на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в экстренных службах.

"По адресу: Южнопортовая улица, 9 произошел пожар в металлическом здании склада. Из здания валит черный дым, наблюдается открытое горение", - сказал собеседник агентства, добавив, что площадь возгорания составляет 800 кв. м.

По данным источника, к складу [примыкает] газовая котельная, огонь интенсивно распространяется. Пожар тушат по повышенному - второму - номеру сложности. В результате пожара в пристройке произошло обрушение. На территории склада, где хранятся автозапчасти, наблюдается плотное задымление.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар произошел в складском металлическом одноэтажном помещении. Пожарные приступили к тушению. Информация о пострадавших не поступала.

В новость были внесены изменения (22:54 мск) - добавлена информация о площади пожара.