{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На юго-востоке Москвы горит склад

Пожар произошел на Южнопортовой улице, его площадь составляет 800 кв. м

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Склад загорелся на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в экстренных службах.

"По адресу: Южнопортовая улица, 9 произошел пожар в металлическом здании склада. Из здания валит черный дым, наблюдается открытое горение", - сказал собеседник агентства, добавив, что площадь возгорания составляет 800 кв. м.

По данным источника, к складу [примыкает] газовая котельная, огонь интенсивно распространяется. Пожар тушат по повышенному - второму - номеру сложности. В результате пожара в пристройке произошло обрушение. На территории склада, где хранятся автозапчасти, наблюдается плотное задымление. 

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар произошел в складском металлическом одноэтажном помещении. Пожарные приступили к тушению. Информация о пострадавших не поступала.

В новость были внесены изменения (22:54 мск) - добавлена информация о площади пожара.

Теги
Россия
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом
Всего в столице умер 3 831 человек с коронавирусом
Читать полностью