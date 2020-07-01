Мосгоризбирком и общественный штаб разрешили конфликт членов УИК и ТИК в Раменках

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком и Общественный штаб по контролю и наблюдению за Общероссийским голосованием по поправкам к Конституции РФ разрешили конфликт между председателями участковых избирательных комиссий и членом территориального избиркома в Раменках. Председатели УИК предоставили документы члену ТИК списки голосующих по предусмотренному порядку, сообщил ТАСС в среду зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ранее издание "РБК" сообщило, что в пяти УИК столичного района Раменки отказались показывать списки участников голосования журналистам и члену ТИК, несмотря на письмо из Мосгоризбиркома. Кроме того, муниципальный депутат данного района написал в связи с этим жалобу в полицию.

"Возникло недопонимание между председателями участковых комиссий и членом территориальной комиссии от КПРФ, который на эти участки приходил и просил показать ему документ - список участников голосования. Благодаря вмешательству общественного штаба по наблюдению и Мосгоризбиркому вопрос решен. Все запрошенные документы предъявили члену ТИК для ознакомления, так как он имеет на это право. Одинаковая ситуация сложилась с данным представителем ТИК на пяти участках в Раменках. Конфликт исчерпан", сказал Реут.

Он подтвердил, что член ТИК имеет такое право - знакомиться с документами в любое время работы УИК, соответсвующее разъясняющее письмо было ранее направлено от Мосгоризбиркома. "Но есть один нюанс: участковая комиссия должна показать эти документы члену ТИК, если он попросит, но если в этот момент они не работают с ними, так как пришел участник голосования", - сказал Реут.

Он уточнил, что когда участник голосования приходит на избирательный участок, его имя ищут в книге, он расписывается в ней. "Понятно, что в этот момент эту книгу невозможно предъявлять для ознакомления. На этой почве и возникло недопонимание. Порядок какой: участковая комиссия предъявляет документы для ознакомления, как только есть возможность. Возможность появилась - предъявили", - сказал Реут.

Зампредседателя Мосгоризбиркома отметил, что вечером 30 июня члены участковых комиссий, в том числе и в Раменках, проводили очень большой объем работы: вносили в книги сведения о тех, кто был зарегистрирован на онлайн-голосовании и уже проголосовал, либо так и не принял в нем участие. Реут подчеркнул, что члены УИК провели большой объем работы, причем в условиях гласности - видеонаблюдение на участках ведется круглосуточно.