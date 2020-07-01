В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.

Как передает корреспондент ТАСС, акция началась около 18:00 мск и собрала не более 400 человек, в том числе множество журналистов. Участники акциии несколько часов гуляли по Пушкинской площади, временами выкрикивая лозунги.

Еще до начала акции на площади были усилены меры безопасности за счет привлечения дополнительных сил ОМОН и полиции. Правоохранители вели себя предельно корректно, а в самом начале акции они раздавали всем собравшимся на площади одноразовые медицинские маски, не интересуясь целью сбора людей.