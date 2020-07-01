{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Голосование по поправкам в конституцию

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

В ней приняли участие не более 400 человек

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.

На эту тему
Подведение итогов голосования по поправкам в Конституцию России. Онлайн

Как передает корреспондент ТАСС, акция началась около 18:00 мск и собрала не более 400 человек, в том числе множество журналистов. Участники акциии несколько часов гуляли по Пушкинской площади, временами выкрикивая лозунги.

Еще до начала акции на площади были усилены меры безопасности за счет привлечения дополнительных сил ОМОН и полиции. Правоохранители вели себя предельно корректно, а в самом начале акции они раздавали всем собравшимся на площади одноразовые медицинские маски, не интересуясь целью сбора людей.

 

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
Голосование по поправкам в конституцию
В Москве обработали 27% протоколов после голосования по конституции
Против поправок выступили 33,1% проголосовавших , за - 66%
Читать полностью