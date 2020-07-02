Движение по Ордынке в центре Москвы восстановили после падения дерева

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Движение автомобилей по улице Ордынка в центре Москвы восстановили после падения дерева на проезжую часть, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

"Дерево убрали, движение восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что движение по Ордынке ограничено до одной полосы, так как упало дерево на проезжую часть в районе дома №30.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность дорог к 20:35 снизилась с 9 баллов и оценивается в 6 баллов из 10 возможных.