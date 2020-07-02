Движение по улице Ордынка в центре Москвы ограничили до одной полосы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Движение автомобилей по улице Ордынка в центре Москвы осуществляется по одной полосе, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

"Движение по Ордынке ограничено до одной полосы. Упало дерево на проезжую часть в районе дома № 30", - сказали в пресс-службе.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки" загруженность дорог с 18:10 оценивается в 9 баллов из 10 возможных. Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и по большей части Третьего транспортного кольца. Также скорость транспортного потока снижена на валентных магистралях, северо-западе и юго-востоке МКАД.