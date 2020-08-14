Коммунальные службы устранили разлив кипятка на улице в Текстильщиках

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Разлив горячей воды на улице в столичном районе Текстильщики устранен. Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства.

"Разлив воды на 8-й улице Текстильщиков, 15 устранен", - значится в публикации.

Ранее в сети были опубликованы видеозаписи, на которых видно, как поток воды глинистого цвета полностью покрывает проезжую часть на московской улице, а от воды поднимается пар. По информации комплекса городского хозяйства, на 8-й улице Текстильщиков произошел разлив воды во время проведения гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному сезону. На месте уже работают городские службы.