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Пандемия COVID-19
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В Москве временно приостановят работу дневных детских лагерей и детских комнат в ТРЦ

При этом проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе по-прежнему возможно

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы в связи с распространением коронавируса временно приостановят работу детских лагерей дневного пребывания и детских комнат в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) с 13 ноября до 15 января. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на своем интернет-сайте.

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"Временно приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми при условии, что они расположены в зданиях", - написал мэр. Он пояснил, что данные ограничения вводятся с 13 ноября 2020 года и будут действовать два месяца - до 15 января 2021 года. 

Между тем, подчеркнул Собянин, проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе по-прежнему возможно.

В новость внесены изменения (14:38 мск) - добавлена информация по тексту.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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