Катырин: популяризация предпринимательства среди молодежи должна войти в нацпроект МСП

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин заявил, что повышение интереса к предпринимательству среди молодежи должно стать составной частью нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19.

Новые выплаты для семей с детьми и борьба с COVID-19. Главные тезисы послания Путина

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть специальные разделы в национальных проектах, направленные на поддержку молодежи.

"На мой взгляд, вопросы поддержки молодежи органично впишутся в национальные проекты. Если же говорить непосредственно про национальный проект МСП, то мы считаем, что необходимо повышать интерес молодежи к предпринимательской деятельности. С такой профессией как предпринимательство нужно знакомиться еще со школы и уже в вузе заниматься проектной работой во взаимодействии и при наставничестве действующего бизнеса. Данное направление вполне может стать составной частью нацпроекта", - сказал Катырин, комментируя ТАСС итоги послания.

По его словам, палата реализует федеральный проект "100 надежд бизнеса", направленный как раз на вовлечение молодежи в предпринимательство, продвижение базовых принципов честного ведения бизнеса, развития креативного предпринимательского мышления, создание российских семейных династий.

"В 2021 году проект запускается в новом формате. Он разработан специально для молодого поколения представителей семейных предприятий из всех регионов России и направлен на развитие мотивации по участию в семейном деле, формирование предпринимательских навыков", - сказал Катырин. Он добавил, что одним из факторов обеспечения стабильности экономического роста развитых стран выступают именно семейные предприятия как "наиболее гибкий и устойчивый сегмент экономики, планирующий развитие своей деятельности на долгосрочную перспективу".

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией потребовала пересмотра некоторых его составляющих. Обновленный нацпроект ориентирован на сопровождение бизнеса на всех этапах развития - от самозанятых до средних компаний.