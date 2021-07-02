Титов указал на необходимость создания нового налогового режима для малого бизнеса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Новый налоговый режим для малых и средних предприятий (МСП) необходимо ввести в России, однако при определении ставки надо ориентироваться на рентабельность отрасли, заявил в пятницу ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Как ранее сообщало РБК, Федеральная налоговая служба (ФНС) изучает возможность внедрения нового специального налогового режима для малого бизнеса. В пресс-службе ведомства подтвердили изданию, что в настоящее время проектируется концепция нового налогового режима, предусматривающая для субъектов МСП исчисление налогов непосредственно налоговыми органами. Пока МСП могут применять упрощенную систему налогообложения, единый cельскохозяйственный налог, патентную систему налогообложения, налог на профессиональный доход, общую систему налогообложения.

"Российская налоговая система неравномерна: позволяя практически ничего не платить одним, она накладывает непомерное бремя на других. Поэтому создание нового налогового режима действительно назрело. Однако на самом порядке налогообложения в опубликованных предложениях ФНС акцента не делается. Очевидно, за основу берутся уже используемые режимы", - сказал Титов.

По его словам, основное отличие в том, что в рамках эксперимента предложено отказаться от уплаты страховых взносов за счет увеличения ставки налога на деятельность малого бизнеса. "А что касается размера повышения ставки налога в этом случае (обсуждается повышение на 4%), то это чистая математика. Выгодна ли предпринимателям такая рокировка, ответят только они сами. Собственно, для этого ФНС и запустило массовый опрос", - рассказал бизнес-омбудсмен.

Кодификация процедуры

Что касается всего остального, продолжил он, то "налоговики, по сути, предлагают кодифицировать ту процедуру, которая какое-то время уже существует де-факто".

"Ее своим клиентам предлагают сразу несколько банков, специализирующихся на обслуживании малого бизнеса. Услуга "встроенной бухгалтерии" с их стороны подразумевает автоматическое исчисление налогов с входящих платежей (сумма для уплаты налога откладывается на специальном счете, с которого нельзя снять деньги на иные цели). Тот же механизм зафиксирован и в рамках предложений ФНС. А когда ты передаешь свою бухгалтерию на "аутсорсинг" даже не банку, а непосредственно налоговому органу, автоматически отпадает необходимость и в ведении учета, и в предоставлении отчетности. ФНС и так будет знать о тебе все. То же самое касается и сокращения налогового периода до 1 месяца: какая разница, с какой частотой перечислять налоги, если их исчислили за тебя автоматически, а переводом занимается сам банк?" - поинтересовался Титов.

По его словам, предлагаемый режим "будет удобен тем, чьи денежные потоки сугубо безналичны - там, где в закупках или продажах до полного электронного документооборота далеко, там, где без наличных не обойтись, он не подойдет".

"Ну а если все-таки сосредоточиться на возможном изменении налоговых ставок, то институт уполномоченного также предлагает новый налоговый режим для МСП. Такой, который ближе к международной практике, - с прогрессивными, матричными ставками в зависимости от размера бизнеса, отрасли, средней рентабельности. Именно в этом заключается наше расхождение с ФНС. Мы считаем, что при определении ставки надо ориентироваться на рентабельность отрасли, стимулировать развитие, а не равнять всех по одной планке. Впрочем, если мы правильно понимаем, предложенный ФНС механизм является опциональным, поэтому, безусловно, для кого-то он окажется полезным. Делать же его безальтернативным для всего МСП вряд ли возможно", - заключил бизнес-омбудсмен.