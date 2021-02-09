Индивидуальные предприниматели: не исчезнут, но изменятся

В начале февраля многие представители малого бизнеса в России оказались взбудоражены начавшимися разговорами о целесообразности отмены такой организационно-правовой формы ведения бизнеса, как индивидуальный предприниматель (ИП). Об этом вскользь упомянул уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе достаточно продолжительного интервью. Он сразу уточнил, что это теоретическая точка зрения, отстаивать которую он до конца не готов. Но тема все равно вызвала достаточно широкий резонанс в бизнес-сообществе и в СМИ.

Описание Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов © Владимир Гердо/ТАСС

Таким образом, действующий бизнес-омбудсмен вольно или невольно запустил весьма интересный социально-психологический феномен, именуемый как "окно Овертона". Его суть заключается в том, что новая неожиданная идея запускается в информационное пространство с целью оценки ее приемлемости обществом. На более позднем этапе проявляется еще более важный эффект "окна Овертона": в ходе активного обсуждения новой идеи она теряет новизну, становится привычной, затем допустимой и постепенно начинает получать поддержку со стороны значительной части общества.

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Таким нехитрым способом нередко проводятся радикальные изменения не только в малых группах, но и на уровне целых государств. В обществе подобное явление характеризуется хорошо известной поговоркой "Нет дыма без огня…". Но хитрость заключается в том, что неискушенный свидетель такой ситуации путает местами причину и следствие. Так или иначе, но сейчас можно констатировать, что давно запущенный процесс серьезных законодательных изменений не обойдет стороной и индивидуальных предпринимателей. Вполне вероятно, что указанная форма ведения бизнеса не будет отменена. Более мягким и "компромиссным" решением в этом плане способно стать дальнейшее ужесточение обязательных требований к ИП со стороны государства. Это может сделать неудобным или невыгодным существование предприятий в такой организационно-правовой форме. Тогда количество индивидуальных предпринимателей начнет сокращаться "естественным" образом. Особенности ИП Далее мы рассмотрим основные специфические особенности указанной организационно-правовой формы и попробуем спрогнозировать характер возможных регуляторных изменений в отношении индивидуальных предпринимателей. Прежде всего, необходимо понимать основной мотив государства по отношению к малым и средним предприятиям. Он заключается в необходимости повышения уровня собираемости налогов. Именно с этой целью малый и средний бизнес обязали перейти на онлайн-кассы и отменили выгодный специальный налоговый режим ЕНВД с 1 января 2021 года. В этом же русле находится и постепенное расширение перечня потребительских товаров, которые подлежат обязательной маркировке.

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Для представителей бизнеса все указанные новации оборачиваются не только увеличением налоговых отчислений, но и неизбежным ростом косвенных затрат, связанных с ведением своего дела. Тем не менее при ведении коммерческой деятельности в форме индивидуального предпринимателя все еще остаются некоторые важные преимущества, сохранившиеся с бурных 90-х годов. Это свободное распоряжение поступающими денежными средствами, возможность нанимать работников и отсутствие обязанности вести бухгалтерский учет. Но с точки зрения государства эти особенности оставляют большие возможности для злоупотреблений. Комментируя идею возможной отмены индивидуальных предпринимателей как класса, Борис Титов заострил внимание на том, что индивидуальный предприниматель с наемными работниками может выводить свободные средства из бизнеса для целей личного потребления без уплаты налога на дивиденды. В то же время юридические лица при распределении прибыли между собственниками такой возможности не имеют. Бизнес-омбудсмен дипломатично указал на то, что в таком положении дел присутствует некая нелогичность с экономической точки зрения. По-видимому, в данном случае подразумевается, что достаточно крупные предприятия с большим количеством наемных сотрудников, существующие в форме ИП, платят слишком мало налогов. Согласно действующим нормам, индивидуальные предприниматели при применении упрощенной схемы налогообложения (УСН) могут нанимать до 100 работников и получать доход до 150 млн рублей в год.

В то же время при применении УСН по схеме "доходы" индивидуальный предприниматель уплачивает налог в размере всего лишь 6% от поступлений и имеет возможность обналичивать все поступающие средства. В ряде случаев схема УСН "доходы минус расходы" может оказаться еще более выгодной, как и патентная система налогообложения. Не будем забывать, что индивидуальные предприниматели обязаны оплачивать взносы на пенсионное и медицинское страхование. Но при достаточно высокой рентабельности и величине выручки эти затраты становятся несущественными.

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Надо признать, что описанная схема налогообложения является достаточно комфортной и привлекательной для мелкого бизнеса, вышедшего на стабильные обороты от 100 тыс. рублей в месяц и выше. Негативной обратной стороной этого является возможность "оптимизации" налоговой нагрузки для среднего бизнеса с помощью индивидуальных предпринимателей, которые становятся "последним звеном" в цепочке сделок, на котором концентрируется основная прибыль. Другим распространенным злоупотреблением является оформление штатных сотрудников в форме ИП, которые в данном случае начинают играть роль "контрагентов" работодателя. Государство склонно трактовать подобные конструкции как попытки получения необоснованной налоговой выгоды. Но здесь существует достаточно тонкая грань между добросовестными предпринимателями и участниками "серых" схем. Надо понимать и то, что предприниматели нередко склонны искать способы оптимизации налоговой нагрузки "не от хорошей жизни". Здесь уже встает вопрос о государственных приоритетах. Ведь излишняя зарегулированность условий ведения бизнеса "убивает" частную инициативу и в конечном итоге препятствует экономическому росту. Что ждет ИП в будущем Таким образом, сохранение института индивидуальных предпринимателей в его нынешнем виде остается одним из камней преткновения для создания более эффективной налоговой системы и общего усиления контроля государства над экономикой. Однако ИП не существуют в "безвоздушном" пространстве. Это всегда чьи-то деловые партнеры и контрагенты. Нередко они выполняют социально значимые работы и услуги. Радикальная перекройка этой организационно-правовой формы может стать дополнительным косвенным ударом для отечественной экономики, которая и без того находится не в лучшей форме. Необходимо учитывать, что класс индивидуальных предпринимателей весьма неоднороден по доходам и масштабам бизнеса. Самые крупные из них пользуются всеми преимуществами такой организационной формы и специальных режимов налогообложения. В то же время для существенной доли из трех миллионов российских ИП станет достаточно тяжелым бременем обязательная уплата фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование, которые в 2021 году составят 40 874 рублей. Их среднемесячные доходы могут быть вполне сопоставимы со средней заработной платой, но при этом они часто нестабильны. Среди ИП существуют и условные "середняки". Это вполне зажиточные и обеспеченные люди, создавшие достаточно стабильные и прибыльные предприятия. Но они продолжают нести все риски, связанные с продолжением коммерческой деятельности. К слову, традиционным недостатком ведения бизнеса в форме ИП ранее считалось то, что индивидуальный предприниматель несет ответственность по своим обязательствам в размере всего принадлежащего ему имущества. Однако нынешняя практика привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по долгам компаний свела на нет былые преимущества ведения бизнеса в форме ООО. Между тем процедура ликвидации юридического лица в случае неудачи в бизнесе остается более сложным и дорогостоящим процессом, нежели прекращение регистрации в качестве ИП.

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