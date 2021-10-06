Глава КМСП: не менее 70% членов экспертного совета при КМСП должны быть из регионов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Экспертный предпринимательский совет, созданный при Корпорации МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) для решения проблем бизнеса, должен включать не менее 70% представителей российских регионов. Об этом заявил в интервью ТАСС глава корпорации Александр Исаевич.

"Нам важно, чтобы не менее 70% предпринимателей были из регионов - давать полноценную обратную связь на местах, вырабатывать вместе с властями системные вещи и так далее. То есть мы не просто условно один раз вместе собрались, рассказали, как все плохо, покивали головами и разошлись. Мы собрались, чтобы системно решать проблемы той или иной отрасли бизнеса", - сказал он.

Исаевич напомнил, что предприниматели сами могут инициировать в совете рабочие группы по сферам бизнеса. "Самое главное во всем этом - системность и продуктивность, с остальным мы всегда на связи и поможем", - заключил Исаевич.

О создании совета официально сообщалось 5 августа. Однако, как пояснил глава Корпорации МСП, по факту он заработал еще в феврале. Сейчас совет состоит из семи рабочих групп: индустрия детских развлечений (возглавит основатель семейных парков приключений "Zaмания" Павел Ковшаров), индустрия красоты (омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова), индустрия туризма и гостиниц (генеральный директор компании "Индивидуальный туристический сервис" Виктория Шамликашвили), индустрия фитнеса и спорта (президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева), индустрия еды вне дома (Сергей Миронов), производство продуктов питания (общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова), услуги для МСП, консалтинг (руководитель консалтинговой компании, основатель "Делаем бизнес вместе" Наталья Горячая).

О корпорации

Корпорация МСП - федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и способствует тому, чтобы продукция попадала на полки ретейлеров. Она также оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК "Мир" корпорация финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний она оказывает льготную лизинговую поддержку.