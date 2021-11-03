Опрос: продление нерабочих дней угрожает закрытием каждому четвертому предприятию МСП

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Продление режима нерабочих дней поставит каждое четвертое предприятие малого и среднего бизнеса в России под угрозу закрытия. Об этом говорится в опросе "Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки", который провел институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В нем приняли участие руководители и владельцы 7 160 компаний из 85 регионов.

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"Если ограничения будут продлены после 7 ноября текущего года, то 56% предпринимателей будут работать себе в убыток и балансировать на грани выживания, ожидая снятия ограничений. Еще 28,6% респондентов в таких условиях не смогут продолжать заниматься бизнесом. И только 8,5% смогут продолжать свою деятельность без изменений", - отмечается в материалах исследования, которое имеется в распоряжении ТАСС.

При этом 67,7% респондентов сказали, что "неделю выходных смогут пережить".

Как отмечается в материалах исследования, 56,4% предпринимателей смогут сохранить штат сотрудников теми или иными способами: 19,7% - с помощью мер поддержки, 26,5% - с помощью личных накоплений. Еще у 10,2% локдаун не окажет влияния на занятость. При этом 33,4% бизнесменов распустят часть своих сотрудников, 10,1% - распустят всех своих сотрудников.

Меры поддержки

Новые меры поддержки - возобновление кредитования под 3% годовых и субсидии в размере МРОТ на сотрудника - предприниматели считают недостаточными.

"Лишь 27,9% опрошенных воспользуются предлагаемыми государством кредитами под 3% с условием сохранения минимум 90% штата. Остальные 72,1% предпринимателей или не смогут выполнить это условие, или не подходят под параметры программы. Кроме того, 47% респондентов считают меры поддержки в виде новых субсидий для субъектов МСП в размере МРОТ эффективными, но недостаточными, а еще 47,1% считают данную меру недостаточной и неэффективной", - отмечается в материалах исследования.

Главными мерами поддержки, которые требуются бизнесу, названы: "не закрывать бизнес на карантин" (67,1%), "освободить от налогов, снизить налоговую нагрузку или провести новую налоговую реструктуризацию" (66,1%), "новые прямые дотации в размере одного МРОТ на работающего за все месяцы ограничений" (31,6%).

"Как мы видим, одной из главных мер поддержки, которую люди ждут и на которую рассчитывают, является налоговая реструктуризация или налоговая амнистия. Это станет ощутимой расходной статьей, но состояние федерального бюджета позволяет с ним справиться", - сказал бизнес-омбудсмен Борис Титов, слова которого приводятся в исследовании.

Состояние бизнеса

К началу нерабочих дней малый и средний бизнес не успел полностью восстановить докризисные обороты. Так, 62,7 % респондентов указали, что за 9 месяцев обороты компании были ниже, чем за тот же период 2019 года. Еще 24% сумели восстановить выручку, а 5,5% - даже превзойти докризисный уровень. Помимо этого, 4,5% сменили сферу деятельности, а 3,3% - закрыли бизнес, следует из результатов опроса.

"Проблемы бизнеса за год качественно изменились. Большинство опрошенных (68,0%) основной своей трудностью назвали рост закупочных цен на товары и услуги. Недостаточный спрос, который с марта 2020 года постоянно назывался проблемой номер 1, сместился на третье место (55,5%). На втором месте среди проблем - нестабильность ограничений (58,3%)", - отмечается в исследовании.

Более трети опрошенных (35%) в 2021 году вынуждены экономить на фонде оплаты труда, а 64,9% респондентов указали, что фонд оплаты труда в их компании не изменился или немного вырос.