Эксперт: требование QR-кодов должно ускорить вакцинацию, что может улучшить состояние МСП

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Обязательное требование по введению QR-кодов должно ускорить темп вакцинации от нового коронавируса в России, что может улучшить состояние бизнеса, на который распространяется эта система. Об этом заявил в пятницу ТАСС председатель Совета московского городского отделения "Опоры России" Дмитрий Несветов.

Правительство ранее внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

"Если количество тех, кто будет допущен в качестве потребителей этих товаров и услуг, будет увеличиваться, конечно, это увеличит и спрос и, соответственно, увеличит выручку. Вопрос в темпах - как быстро и как интенсивно это начнет действовать. Поэтому конечно, расширение аудитории и ее возможностей приведет к росту выручки. Но темпы этого роста совершенно непонятны", - сказал Несветов, отвечая на вопрос, может ли вероятное усиление темпов вакцинации в связи с данными мерами положительно повлиять на выручку субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают по QR-кодам.

Несветов предположил, рост темпов вакцинации после летних ограничений в Москве "говорит о том, что вероятнее всего темп вакцинации усилится, хотя сейчас степень вакцинированности такова, что там немного резервов для роста". По словам Несветова, в любом случае, ограничение - "это лучше, чем полное закрытие, как это происходило в локдаун".

"Если власти готовы рассматривать, оценивая ситуацию как рискованную, ограничительные меры, исключающие закрытие, то это уже хорошо. Но любые ограничения для бизнеса - это плохо", - сказал он.