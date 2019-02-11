Бречалов: доля вовлеченных в малый бизнес жителей Удмуртии вырастет на 22,5% к 2024 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Число жителей Удмуртии, которые задействованы в малом и среднем предпринимательстве, должно увеличиться к 2024 году почти на четверть, достигнув 245 тыс. человек. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Задействованных в бизнесе у нас чуть больше 200 тыс. человек, при том, что трудоспособного населения в четыре раза больше. К 2024 году задействованных в малом бизнесе должно быть 245 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это вполне реалистичная цель. "Реалистичная за счет тех же самозанятых предпринимателей, которые сегодня по большей части не легализованы. Мы очень хотим в скором времени войти в пилотный проект по введению специального налогового режима для самозанятых", - пояснил Бречалов.

По словам главы республики, в Удмуртии развит IT-сектор, для которого также разрабатываются меры поддержки. "И это также повлияет на выполнение задач по нацпроекту МСП", - добавил он. Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года.

Бречалов отметил, что сейчас в республике 58,3 тыс. зарегистрированных малых и средних предприятий, из которых 55,5 тыс. - это микробизнес.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.