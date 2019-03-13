Инновационный кластер Москвы станет пилотной площадкой для реализации нацпроектов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Инновационный кластер Москвы, закон о создании которого Мосгордума приняла 20 февраля, станет пилотной площадкой для реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"Инновационный кластер Москвы поможет решить три важных задачи: достичь глобального технологического лидерства, реализовать нацпроекты и повысить качество жизни горожан", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

В пресс-службе отметили, что IT-платформа кластера объединит широкий спектр инструментов поддержки инновационных проектов, который сегодня существует на федеральном и региональном уровнях. Среди возможных инструментов поддержки участникам кластера могут быть предложены софинансирование части расходов на внедрение результатов интеллектуальной деятельности, финансовую поддержку при инжиниринге производственных процессов, применение механизма залога объектов интеллектуальной деятельности при кредитовании, организацию процесса пилотирования инновационных продуктов и услуг на городских и коммерческих площадках.

"Мы ставим амбициозную задачу: в кластере должны быть сосредоточены разработки из самых передовых областей - искусственного интеллекта, беспилотных транспортных систем или биотехнологий. Все высокотехнологичные проекты, созданные в рамках кластера, прежде всего, должны отвечать интересам города и жителей, а также быть полезными для страны. В настоящее время мы активно работаем над разработкой IT-платформы кластера. Ориентировочно, ввод первого этапа состоится в апреле 2019 года, и до декабря будет наращиваться ее технический потенциал", - цитирует пресс-служба Фурсина.

О кластере

В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании кластера. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года. Также президент поручил создать фонд, обеспечивающий работу кластера. Средства на функционирование фонда будут выделяться из бюджета Москвы.

В кластер войдет более тысячи объектов инновационной инфраструктуры столицы. В числе потенциальных участников - 7240 объектов промышленности, 719 научных и 173 образовательных организаций. Участниками кластера смогут стать компании, заинтересованные в создании новых продуктов и услуг, в том числе высокотехнологичные предприятия, университеты, технопарки, научно-исследовательские институты и другие объекты инновационной инфраструктуры.

По данным департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, предполагается, что со временем деятельность кластера выйдет за границы столицы, а затем и России. В рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции. Кластер не будет привязан к определенной территории: все московские компании, которые примут определенные требования и условия участия, смогут в него войти.

Правительство Москвы обеспечит создание IT-платформы, где все участники смогут зарегистрироваться, а затем найти потенциальных партнеров, узнать об их продуктах, оборудовании, получить финансовую поддержку.