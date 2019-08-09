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Корпорация МСП поддержала российского производителя электромобилей Zetta

Производитель получил льготный займ на 50 млн рублей под 0% годовых на запуск производства электромоторов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Производитель электромобилей Zetta получил льготный займ на 50 млн рублей под 0% годовых на запуск производства электромоторов, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

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"Компания Zetta, реализующая стартап-проект по созданию серийного производства энергоэффективных электродвигателей в моногороде Тольятти, получила заемные средства от Фонда развития моногородов в размере 49,5 млн рублей по ставке 0% годовых. Корпорация МСП предоставила обеспечение по займу в рамках специального продукта для стартапов на сумму 49,5 млн рублей", - говорится в сообщении. Таким образом, компании было предоставлено обеспечение на всю сумму долга.

Zetta планирует запустить серийное производство электромоторов и электромобилей до конца 2019 года. Общие инвестиции в проект, включая затраты на НИОКР, составляют 340,5 млн рублей. К 2022 году Zetta планирует ежегодно выпускать до 14 тыс. электродвигателей.

Корпорация МСП предоставляет для новых высокотехнологичных инвестиционных проектов гарантии на сумму до 50 млн рублей. В общей сложности с 2017 года Корпорация выдала стартап-проектам гарантии на 5,92 млрд рублей, что позволило компаниям привлечь финансирование на 10,86 млрд рублей.

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