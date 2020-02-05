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Власти Москвы считают некорректными данные о сокращении числа малых и средних компаний

По данным руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, в городе насчитывается около 2,6 млн человек, работающих в МСП, включая самозанятых

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Данные о сокращении количества малых и средних компаний в столице не являются объективными, поскольку не учитывают самозанятых и предприятия, не предоставивших вовремя отчетность. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева накануне отмечала, что количество субъектов малого и среднего бизнеса в городе в 2019 году сократилось на 5%, а численность работников, занятых в этой категории уменьшилась на 3%. Причинами она назвала снижение спроса на продукцию и услуги, рост фискальной нагрузки на предприятия, административные барьеры и обострение конкуренции с крупными компаниями. При этом по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет Федеральная налоговая служба, на 10 января 2020 года в Москве насчитывалось 748,354 тыс., а на 10 января 2019 года - 793,383 тыс. таких компаний.

"Год закончился для Москвы с точки зрения количества субъектов с показателем 748 тыс. [юридических лиц и индивидуальных предпринимателей]. Но этот список не считает таких субъектов предпринимательского дела как самозанятые, которые работают по отдельному налоговому режиму, а их в городе 200 тыс. Хотя внутри этой цифры есть порядка 13% индивидуальных предпринимателей, которые находятся на режиме самозанятых, но даже с этим учетом - это добавляет 170 тыс. к тем 748 тыс.", - сказал Фурсин, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, в городе насчитывается около 2,6 млн человек, которые работают в малом и среднем бизнесе, включая самозанятых.

"Это еще не считая тех, кто "выпал" из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. В прошлом году [из-за непредставления соответствующей отчетности] было исключено порядка 150 тыс. субъектов в начальном виде. Когда мы эту ситуацию увидели, то в совместной работе с налоговой службой нам удалось 19 тыс. из них вернуть в реестр", - отметил Фурсин, уточнив, что эти компании не были ликвидированы и продолжали свою деятельность.

Он считает данные, предоставленные омбудсменом, некорректными и намерен направить уполномоченному по защите прав бизнеса в Москве объективную информацию. "Мы направим информацию, просветим омбудсмена на предмет правильных цифр, которые есть на сегодняшний день в городе", - сказал он.

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