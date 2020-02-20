Как бывший банкир из Саратова варит сыры европейского качества

Жительница Саратова Ирина Крайнова больше двадцати лет работала в банковской сфере, но с 2015 года увлеклась сыроварением. Она прошла обучение этому ремеслу в Европе, много экспериментировала на домашней кухне, а в 2018 году открыла в центре родного города лавку Fromagelle, которая совмещает производственный цех, магазин и зону отдыха.

Сыр здесь варят пять дней в неделю, из десяти литров молока в среднем получается 1-1,2 килограмм продукта. В ассортименте – более 30 наименований сыров: мягкие, твердые, полутвердые, с белой или голубой плесенью; итальянские, французские, английские рецепты – на любой вкус.

Продукция реализуется не только в розницу, но и поставляется в местные рестораны, которые используют сыр в качестве отдельного блюда, применяют для заправки салатов, приготовления брускетт, добавляют в пасту или пиццу, создают соусы.

В основе концепции сыроварни – популяризировать европейскую культуру потребления этого продукта. Именно поэтому предпринимательница организует в лавке корпоративные вечера, мастер-классы и даже "сырные свидания": влюбленные парочки учатся оформлять сырную тарелку и дегустируют лучшие угощения.

В ближайшем будущем основатель сыроварни намерена организовать курсы сыроварения в ресторанах Саратова и других городов России.

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