20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Как бывший банкир из Саратова варит сыры европейского качества

Фото {{sliderIndex+1}} из 13
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 13

Описание
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС
© Александр Рюмин/ТАСС

Жительница Саратова Ирина Крайнова больше двадцати лет работала в банковской сфере, но с 2015 года увлеклась сыроварением. Она прошла обучение этому ремеслу в Европе, много экспериментировала на домашней кухне, а в 2018 году открыла в центре родного города лавку Fromagelle, которая совмещает производственный цех, магазин и зону отдыха.

Сыр здесь варят пять дней в неделю, из десяти литров молока в среднем получается 1-1,2 килограмм продукта. В ассортименте – более 30 наименований сыров: мягкие, твердые, полутвердые, с белой или голубой плесенью; итальянские, французские, английские рецепты – на любой вкус.

Продукция реализуется не только в розницу, но и поставляется в местные рестораны, которые используют сыр в качестве отдельного блюда, применяют для заправки салатов, приготовления брускетт, добавляют в пасту или пиццу, создают соусы.

В основе концепции сыроварни – популяризировать европейскую культуру потребления этого продукта. Именно поэтому предпринимательница организует в лавке корпоративные вечера, мастер-классы и даже "сырные свидания": влюбленные парочки учатся оформлять сырную тарелку и дегустируют лучшие угощения.

В ближайшем будущем основатель сыроварни намерена организовать курсы сыроварения в ресторанах Саратова и других городов России.

Полную версию репортажа можно прочитать здесь.

Реклама на ТАСС
Альтернатива "санкционке". Как экс-банкир варит сыры европейского качества в Саратове
Основатель частной сыроварни Ирина Крайнова рассказала ТАСС, как наладила в Саратове производство лучших европейских сыров, которые востребованы в ресторанах высокой кухни
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС