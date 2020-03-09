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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

В "Опоре России" считают, что у РФ достаточно валютных резервов для стабилизации рубля

Глава делового объединения Александр Калинин уверен, что курсы стабилизируются в ближайшие дни, но не на прежних уровнях

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Россия за последние 12 лет накопила достаточное количество валютных резервов, чтобы оперативно реагировать на сильные колебания на финансовом и товарном рынках, а также иметь возможность стабилизировать курс рубля по отношению к американской и европейской валютам. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС глава делового объединения "Опора России" Александр Калинин, напомнив, что такая динамика наблюдаются не только на российском рынке, но и на рынках других стран.

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Утром рубль резко подешевел к доллару и евро на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти. Так, американская валюта подорожала до 75 рублей, а европейская - до 85 рублей впервые с 2016 года.

"Однако же Россия окрепла за эти 12 лет, у нас накоплено достаточно много валютных резервов и есть опыт оперативной реакции на изменения ситуации. Я думаю, что курсы стабилизируются в ближайшие дни, но не на тех уровнях, которые были. Мой прогноз - 71 рубль за доллар, 81 - за евро", - сказал он.

Калинин также отметил, что Банк России для стабилизации курса национальной валюты может "уже завтра не просто прекратить покупать [иностранную] валюту, но и частично начнет ее продавать". Он не исключил и повышение ключевой ставки, которая сейчас находится на уровне 6%. При этом, по его мнению, для малого и среднего бизнеса это не станет угрозой.

"Вероятность повышения ключевой ставки есть в таких условиях. Но в этом году по национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" банки должны будут выдать 1 трлн рублей кредитов российскому малому и среднему бизнесу по ставке не выше 8,5%. Средства на эти цели в размере более 12 млрд рублей на компенсацию процентной ставки заложены и будут гарантировано выданы", - добавил Калинин.

По его словам, наиболее серьезно пострадают туристическая отрасль и сфера общественного питания, так как ситуацию усугубляют потери из-за коронавируса. При этом выиграют от колебаний курса российские компании - экспортеры.

Теги
РоссияМалый и средний бизнесСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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