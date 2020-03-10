Бизнес считает, что снижение курса рубля не окажет сильного влияния на малые предприятия

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Резкое снижение курса рубля, которое началось на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи, меньше всего отразится на малых компаниях и тех, кто не зависит от закупок иностранного оборудования и сырья. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС представители бизнес-сообщества и предприниматели.
Выиграют экспортеры
Так, снижение курса рубля по отношению к доллару и евро позитивно скажется на компаниях-экспортерах, считают глава делового объединения "Опора России" Александр Калинин и сопредседатель бизнес-объединения "Деловая Россия" Антон Данилов-Данильян.
"Выиграют те, кто имеет источники экспортных доходов. Понятно, что для них валютная составляющая благодаря росту курса доллара даст им в рублях больше, чем они имеют сейчас", - считает Данилов-Данильян.
Подобного мнения придерживается и Калинин, по его словам, за прошедшие 12 лет Россия сумела укрепить свои позиции за счет накопленных валютных резервов - "ситуация должна стабилизироваться в ближайшие дни". Вчера он дал прогноз по курсу рубля по отношению к мировой валюте, который сегодня в точности сбылся: "до уровня 71 рубль за доллар, 81 рубль за евро".
Кроме того, Калинин отметил, что в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" банки должны будут выдать 1 трлн рублей кредитов российскому малому и среднему бизнесу по ставке не выше 8,5%, на что уже были заложены и "будут гарантированно выданы" вне зависимости от рыночной ситуации 12 млрд рублей.
Меньше бизнес - меньше последствий
По словам сопредседателя "Деловой России" Данилова-Данильяна, влияние текущей ситуации на бизнес будет прямо пропорционально его размерам.
"Чем меньше бизнес, тем меньше для него будет последствий, особенно если он ведет деятельность в рублях. А чем крупнее, тем последствия будут ощутимее", - сказал он.
Аналогичное мнение выразила Галина Волкова, предприниматель и генеральный директор компании "Ортомода", которая специализируется на изготовлении ортопедической обуви. По ее мнению, снижение курса рубля в меньшей степени затронет малые предприятия, которые ориентированы на внутренний рынок, и в большей - средние, закупающие оборудование или комплектующие из-за рубежа.
Волкова также отметила, что за последние шесть-семь лет Минпромторг оказывал мощные меры поддержки российскому бизнесу, которые сейчас должны будут дать свои плоды. Она выразила надежду, что российские производители смогут перестроиться в данных условиях и начать выпускать всю необходимую для внутреннего рынка продукцию.
"Негативный сценарий более вероятен для средних предприятий, которые в основном получают комплектующие из-за рубежа. Если брать во внимание еще и последствия коронавируса, для них ситуация усугубляется", - сказала она ТАСС.
Корректировка планов
В то же время в компании VDK, специализирующейся на разработке и выпуске аппаратов для нефтехимической и обрабатывающей промышленности, рассказали о вынужденной зависимости от европейского сырья, аналогов которому пока не удалось найти. Сергей Шагалов, директор по развитию VDK, отметил, что из-за снижения курса они будут корректировать текущие проекты, связанные с модернизацией инфраструктуры промышленных предприятий.
"Как производитель мы серьезно зависим от поставок импортного сырья - полимерных материалов швейцарского, австрийского производства. На нашем складе есть только самые необходимые материалы, но их не хватит для покрытия всех текущих проектов. Мы будем искать альтернативы", - отмечает Шагалов.
При этом для некоторых предприятий корректировка планов связана не столько с курсом рубля, сколько с распространением коронавируса.
"Из-за коронавируса затруднены поставки товаров из Китая и Тайваня, мы вынуждены почти целый месяц сидеть в ожидании комплектующих, которые должны были к нам прийти из Китая", - рассказал Антон Сороко, гендиректор компании "Тороб.Инфо", занимающейся поставками торгового и банковского оборудования, а также программного обеспечения для бизнеса.
Он выразил надежду, что ситуация в ближайшие шесть месяцев стабилизируется.
Дефицита не ожидается
В сфере медицинских технологий, несмотря на большое число закупок оборудования из Европы, не ждут отказа от каких-либо договоренностей из-за изменения курса. Об этом заявил Алексей Лисеев, директор по развитию ООО "Медиком", занимающейся медицинской и диагностической техникой.
Так, по его словам, снижение курса может привести к издержкам и пересмотру цен в контрактах, но не отказу от них.
"Срывов контрактов с европейскими производителями пока не ожидается, так как по срочным контрактам все обязательства с двух сторон были выполнены, а по контрактам жизненного цикла будут вестись переговоры о корректировке цен. Но отмечу, что производители не заинтересованы в расторжении контрактов, поэтому никакого дефицита в ближайшее время не ожидается", - подчеркнул он.
Ситуация на рынках
В понедельник на международном рынке Forex курс рубля резко снизился к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Курс доллара на Forex вырос на 9,5% и превысил отметку в 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей (плюс 10% к уровню закрытия предыдущей сессии). Во вторник после открытия торгов Московской биржи курс рубля чуть укрепился по отношению к американской и европейской валютам. По состоянию на 10:15 мск курс доллара установился на уровне 71,97 рубля (плюс 5%), а курс евро - 81,65 рубля (плюс 5,3%).
В последний раз курс доллара находился выше 75 рублей в марте 2016 года, а курс евро превышал 85 рублей в феврале того же года.
Рубль упал на Мосбирже на фоне обвала цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 6% и составила $36,41 за баррель. При этом ранее цена нефти этого сорта рухнула на 31,5%, опустившись до $31,02 за баррель.
Чтобы снизить волатильность финансовых рынков, 10 марта Центробанк РФ на 30 дней отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке для реализации механизма бюджетного правила.
Регулятор отмечал, что следит за ситуацией и готов использовать дополнительные инструменты для сохранения стабильности на финансовых рынках.