Бизнес считает, что снижение курса рубля не окажет сильного влияния на малые предприятия

Так, снижение курса рубля по отношению к доллару и евро позитивно скажется на компаниях-экспортерах, считают глава делового объединения "Опора России" Александр Калинин и сопредседатель бизнес-объединения "Деловая Россия" Антон Данилов-Данильян.

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Резкое снижение курса рубля, которое началось на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи, меньше всего отразится на малых компаниях и тех, кто не зависит от закупок иностранного оборудования и сырья. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС представители бизнес-сообщества и предприниматели.

"Выиграют те, кто имеет источники экспортных доходов. Понятно, что для них валютная составляющая благодаря росту курса доллара даст им в рублях больше, чем они имеют сейчас", - считает Данилов-Данильян.

Подобного мнения придерживается и Калинин, по его словам, за прошедшие 12 лет Россия сумела укрепить свои позиции за счет накопленных валютных резервов - "ситуация должна стабилизироваться в ближайшие дни". Вчера он дал прогноз по курсу рубля по отношению к мировой валюте, который сегодня в точности сбылся: "до уровня 71 рубль за доллар, 81 рубль за евро".

Кроме того, Калинин отметил, что в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" банки должны будут выдать 1 трлн рублей кредитов российскому малому и среднему бизнесу по ставке не выше 8,5%, на что уже были заложены и "будут гарантированно выданы" вне зависимости от рыночной ситуации 12 млрд рублей.

Меньше бизнес - меньше последствий

По словам сопредседателя "Деловой России" Данилова-Данильяна, влияние текущей ситуации на бизнес будет прямо пропорционально его размерам.

"Чем меньше бизнес, тем меньше для него будет последствий, особенно если он ведет деятельность в рублях. А чем крупнее, тем последствия будут ощутимее", - сказал он.

Аналогичное мнение выразила Галина Волкова, предприниматель и генеральный директор компании "Ортомода", которая специализируется на изготовлении ортопедической обуви. По ее мнению, снижение курса рубля в меньшей степени затронет малые предприятия, которые ориентированы на внутренний рынок, и в большей - средние, закупающие оборудование или комплектующие из-за рубежа.

Волкова также отметила, что за последние шесть-семь лет Минпромторг оказывал мощные меры поддержки российскому бизнесу, которые сейчас должны будут дать свои плоды. Она выразила надежду, что российские производители смогут перестроиться в данных условиях и начать выпускать всю необходимую для внутреннего рынка продукцию.

"Негативный сценарий более вероятен для средних предприятий, которые в основном получают комплектующие из-за рубежа. Если брать во внимание еще и последствия коронавируса, для них ситуация усугубляется", - сказала она ТАСС.

Корректировка планов

В то же время в компании VDK, специализирующейся на разработке и выпуске аппаратов для нефтехимической и обрабатывающей промышленности, рассказали о вынужденной зависимости от европейского сырья, аналогов которому пока не удалось найти. Сергей Шагалов, директор по развитию VDK, отметил, что из-за снижения курса они будут корректировать текущие проекты, связанные с модернизацией инфраструктуры промышленных предприятий.

"Как производитель мы серьезно зависим от поставок импортного сырья - полимерных материалов швейцарского, австрийского производства. На нашем складе есть только самые необходимые материалы, но их не хватит для покрытия всех текущих проектов. Мы будем искать альтернативы", - отмечает Шагалов.

При этом для некоторых предприятий корректировка планов связана не столько с курсом рубля, сколько с распространением коронавируса.

"Из-за коронавируса затруднены поставки товаров из Китая и Тайваня, мы вынуждены почти целый месяц сидеть в ожидании комплектующих, которые должны были к нам прийти из Китая", - рассказал Антон Сороко, гендиректор компании "Тороб.Инфо", занимающейся поставками торгового и банковского оборудования, а также программного обеспечения для бизнеса.

Он выразил надежду, что ситуация в ближайшие шесть месяцев стабилизируется.

Дефицита не ожидается

В сфере медицинских технологий, несмотря на большое число закупок оборудования из Европы, не ждут отказа от каких-либо договоренностей из-за изменения курса. Об этом заявил Алексей Лисеев, директор по развитию ООО "Медиком", занимающейся медицинской и диагностической техникой.