Калинин: снижение экспорта из России в КНР из-за коронавируса приведет к потере $10 млрд

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Снижение экспорта основных российских товаров в Китай более чем на 15-20% из-за распространения коронавируса приведет к потере для российских поставщиков как минимум $10 млрд в 2020 году, при этом российское производство будет более востребовано внутри страны. Такое мнение высказал в четверг ТАСС глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 100 странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

"Если наши основные товары [по экспорту] упали на 15-20%, то минимум $10 млрд мы потеряем только по Китаю [в 2020 году]. А надо еще Европу, американский рынок посмотреть. Потери нашей страны [будут] измеряться десятками миллиардов долларов", - сказал он.

При этом глава организации считает, что в данной ситуации есть и плюсы - российское производство будет более востребовано внутри страны. "Это как раз вопрос, чтобы оказать преференции российскому производству и вложиться в инфраструктурные проекты, например, в тот же проект строительства Байкало-Амурской магистрали", - добавил он.

Товарооборот между Россией и КНР в 2019 году увеличился на 3,4% - до $110,75 млрд. Объем экспорта из РФ в КНР за соответствующий период вырос на 3,6% и составил около $49,7 млрд, импорт российских товаров и услуг увеличился на 3,2% - до $61,05 млрд.