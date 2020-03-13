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Как бизнесмен из Ставрополья создает мебель с русским характером

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Описание
© Александр Погожев/ТАСС
© Александр Погожев/ТАСС
© Александр Погожев/ТАСС
© Александр Погожев/ТАСС
© Александр Погожев/ТАСС
© Александр Погожев/ТАСС
© Александр Погожев/ТАСС
© Александр Погожев/ТАСС
© Александр Погожев/ТАСС
© Александр Погожев/ТАСС
© Александр Погожев/ТАСС
© Александр Погожев/ТАСС
© Александр Погожев/ТАСС

Предприниматель Иван Мордовин основал в городе Георгиевске на Северном Кавказе артель "Русичи", которая производит авторскую мебель в русском стиле. Мастера берут эскизы для своих изделий из архивов музеев, фотографий старых книг, открытых источников в интернете, но все они дорабатываются дизайнерами, чтобы уйти от простого копирования. Так, создаются суздальские или рязанские стулья, ладожские или новгородские скамьи, смоленские сундуки и комоды.

Сырьем является северная сосна, которая хорошо поддается обработке и позволяет создавать прочные и долговечные предметы мебели. География заказов не ограничивается Ставропольем – они поступают из Москвы, Сочи, Южно-Сахалинска, Нижневартовска, Ноябрьска и других городов по всей стране. Небольшие заказы поступали из Белоруссии, Казахстана, Украины и Германии.

Средняя годовая выручка артели, где на постоянной основе работает шесть человек, составляет 11 миллионов рублей, что соответствует доходам микропредприятия.

В планах – до конца текущего года построить рядом с производством школу столярного мастерства. В ней планируется оборудовать классы для теоретических занятий и обучающие помещения. А для повышения своей узнаваемости артель намерена презентовать свои лучшие изделия на различных международных выставках.

Полную версию материала можно прочитать здесь.

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"Семь раз отмерь". Как бизнесмен создает на Северном Кавказе мебель с русским характером
Основатель артели "Русичи" Иван Мордовин рассказал ТАСС, как создал в Ставрополье производство мебели под русскую старину, вдохновляясь деревянным зодчеством и детскими сказками
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