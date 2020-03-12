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Глава ТПП: "регуляторная гильотина" не должна породить новых избыточных требований

Сергей Катырин сообщил, что в рамках реформы уже отменено больше 5 тыс. устаревших нормативно-правовых актов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина" и призванная снизить административное давление на бизнес, не должна породить появление новых требований взамен отмененных. Такое мнение высказал в четверг ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин, комментируя интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Президент РФ Владимир Путин в опубликованном в четверг интервью ТАСС заявил, что "регуляторная гильотина" необходима, но подходить к ней нужно осторожно. По словам российского лидера, "взять и рубануть сразу - очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно", поэтому в течение этого года "правительство будет усиленно заниматься этими вопросами".

"Лучше никогда не рубить с плеча, и в экономике в том числе. Иначе можно легко, как говорится, выплеснуть с водой и ребенка. Поспешное неверное решение обязательно аукнется, может, далеко и не сразу, а исправить накопленный нанесенный вред бывает очень непросто. Поэтому словосочетание "регуляторная гильотина" следует понимать в том смысле, что, да, ненужное должно быть обязательно отсечено, но всегда перед принятием решения следует внимательно разобраться в вопросе. Именно такая осторожность и есть синоним правильного подхода к делу", - отметил Катырин.

По его слова, в рамках реформы уже отменено больше 5 тыс. устаревших нормативно-правовых актов, "некоторые из них были совсем древние, реально не действующие, принятые еще в 20-е годы прошлого века". Однако, по его словам, требуется продолжить работу в этом направлении, так как в России "на региональном и федеральном уровне около 270 разновидностей государственного контроля насчитывается, и все это обросло многими тысячами регламентирующих и запрещающих документов, над каждым видом бизнеса до 10 и более проверяющих инстанций".

"Устранить ненужное - это правильно, это хорошо. Но важно также, чтобы в новых нормативно-правовых актах не появлялись лишние, избыточные требования бизнесу <…> ТПП занимается оценкой регулирующего воздействия на бизнес предлагаемых к принятию экономических законов, говоря проще, мы делаем анализ, как скажется на бизнесе, на условиях его работы тот или иной нормативно-правовой акт. Так вот, нередко создается впечатление, что, с одной стороны, у нас отменяются ненужное, отжившее, мешающее развиваться, а с другой - правда, с иными, современными формулировками, нередко восстанавливается отмененное. Бороться с этим бывает весьма непросто", - заметил Катырин.

Глава палаты отметил, что бизнес постоянно информирует ТПП об изменениях в этой части. "Пока что чем больше законодательно сокращается количество проверок, тем больше со стороны проверяющих органов появляется уловок для их проведения. Скажу так: полагаем, что это в крайне малой степени продиктовано излишней старательностью, ответственностью или перестраховкой работников различных надзоров. Речь во многих случаях идет о возможности отчитаться и продвинуться вверх из-за "хорошо и эффективно проделанной работы", о стремлении сохранить возможность давления на бизнес, в том числе и ради своих или чьих-то интересов", - добавил собеседник агентства.

О реформе

Проводимая в стране реформа контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина") преследует задачу по снижению административного давления на бизнес. Она предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКатырин, Сергей Николаевич
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